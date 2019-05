VIDEO | Grote hagelstenen en plensbuien zorgen voor overlast

Het KNMI gaf zondagmiddag code geel af voor de oostelijke helft van ons land. Die waarschuwing gold in eerste instantie tot 20.00 uur, maar werd met een uur verlengd. Doordat de buien nauwelijks verplaatsten, viel er volgens het weerinstituut lokaal veel neerslag.

Tekst gaat verder onder de video.

Wateroverlast

Bij de alarmcentrale kwamen veel meldingen van wateroverlast binnen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland riep mensen op het probleem eerst zelf op te lossen en alleen 112 te bellen bij acute nood en gevaar.

Op de A50 bij Ewijk werden motorrijders verrast door plaatselijk noodweer (tekst gaat verder onder de video):

In Lathum stond korte tijd een dak van een woning in brand, nadat de bliksem was ingeslagen. Er kwamen volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio 'heel veel meldingen binnen, maar ook van overlopende dakgoten'. Hij heeft nog geen zicht op de omvang van de wateroverlast.

Tekst gaat verder na de beelden:

Hagel in Vorden. Foto: Peter Nijenhuis

Zomers warm

In de Achterhoek was het eerder op de dag nog zomers warm. Tegen 16.00 uur was de temperatuur bij weerstation Hupsel opgelopen naar 25,3 graden.

Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten op 19 mei in Hupsel. Het vorige dagrecord stond op 24,8 graden.

Ook maandag mogelijk onweer

MeteoGroup meldt dat de zon tot aan het begin van de avond nog geregeld te zien was in Gelderland. 's Nachts is het droog en zakt de temperatuur niet verder dan 11 graden.

Ook maandag is er kans op regen en onweer, en dan vooral in de namiddag. Het wordt bewolkt en zo'n 20 tot 22 graden.