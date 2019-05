Eigenaren afgebrande slagerij ontdaan, maar willen snel weer open

'Dit is rampzalig voor de bewoners, ze zijn heel erg ontdaan en dat is heel triest. Als burgemeester vind ik dat je er dan voor hen moet zijn, maar meer kan ik helaas niet doen', zegt de burgemeester. Ze kwam zondagmiddag meteen naar de plek van de brand en sprak met de eigenaren.

Snel weer open

De slagerij en het woonhuis zijn afgebrand, de rieten kap stortte in en alleen de gevel staat nog. De brandweer zette in om een naastgelegen woonhuis en de slachterij te behouden, dat is gelukt. De eigenaren van Slagerij Diepenveen hopen snel weer open te gaan, zeggen familieleden.

Tijdens de brand waren er twee honden binnen, maar die zijn nog niet gevonden. De brandweer acht de kans groot dat de dieren zijn omgekomen tijdens de brand.

'Brandresten laten liggen'

In de omgeving van de brand zijn roetdeeltjes gevonden, het gaat niet om asbest volgens de veiligheidsregio. 'Die brandresten liggen daar, we adviseren mensen om ze te laten liggen en niet op te pakken. We gaan inventariseren wat we met die resten gaan doen', aldus een woordvoerder.

Over de oorzaak kan de brandweer nog niets zeggen. 'Het pand stond al in lichterlaaie toen wij hier aankwamen dus wij zijn ook niet binnen geweest. Er moet eerst geblust worden voordat we onderzoek kunnen doen.'

