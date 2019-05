VIDEO | Grote brand in Herveld, honden mogelijk omgekomen

Eenheden rukten zondagmorgen met groot materieel uit. De bewoners waren niet thuis. Wel waren er twee honden in het woonhuis. Waar die zijn, is onduidelijk, meldt verslaggever Jesper Stoffelen. 'Er wordt rekening mee gehouden dat die dieren zijn omgekomen.'

De brand was rond 12.15 uur meester, de brandweer gaat niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Alleen de buitenmuren staan nog overeind.

Achter het woonhuis en het bedrijfspand van de slagerij stonden meerdere koeien. Die zijn weggehaald.

Volgens woordvoerder Marco Misset van de brandweer Gelderland-Midden was er door bluswerk geen gevaar meer dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. 'We zijn zeer voorzichtig met blussen, omdat we bang zijn dat gevels instorten', zei hij zondagmorgen.

Foto: Patrick Apenhorst/Persbureau Heitink

Er zijn geen gewonden, liet Misset weten. De rook trok richting de Waal. Bewoners in de directe omgeving van de brand werden geëvacueerd.

'Brandstichting door activisten niet waarschijnlijk'

De hulpdiensten hielden rekening met brandstichting door activisten, na de bezetting van een varkensstal in het Brabantse Boxtel. Misset: 'De gedachte is even door ons hoofd gegaan, maar we doen dit af als niet waarschijnlijk.' Wat de oorzaak van de brand wel is, is nog onduidelijk.

Misset op Radio Gelderland:

Omdat woonhuis en bedrijf een rieten dak hebben, was het speciale rietdekteam van de brandweer uit Kootwijkerbroek opgeroepen voor de bestrijding van de brand. Deze brandweerploeg kon weinig uitrichten.

De brandweer van Gelderland-Zuid assisteert bij het bestrijden van de brand. Er zijn onder meer twee hoogwerkers aanwezig.

De rook werd opgepikt door de neerslagradar van Weerplaza. Op onze pagina op Facebook spreken mensen hun afschuw uit.