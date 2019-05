Wijkagent baalt van lachgaspatronen op schoolplein

'Dit troffen we vanmorgen aan op het schoolplein van basisschool De Vlier in Winterswijk. Nieuwsgierig naar de gevaren van lachgas voor de gezondheid van uw zoon of dochter? Kijk via het programma uitzending gemist naar het programma Nieuwsuur op NPO2.'

In deze uitzending gaat Nieuwsuur in op de risico's van lachgas. Gebruikers hebben vaak blijvende schade, zoals spierzwakte, verminderde conditie en tintelingen in handen en of voeten. Vooral in grote steden loopt het gebruik de spuigaten uit.

'Geen probleem van alleen grote steden'

Raadslid voor de VVD in Winterswijk Tineke van der Linden-Plass constateert dat het probleem veel groter is. Ze reageerde zondagmorgen op de hartenkreet van wijkagent Beernink op Facebook. 'Wij maken ons grote zorgen. Het is geen probleem van, alleen, de grote steden.' Van der Linden-Plass wil een lokale verordening tegen het gebruik van lachgas.

In februari trok Beerninks collega in Winterswijk Willem Saris ook al eens aan de bel. 'Beste jongelui, beseffen jullie wel waar jullie mee bezig zijn? Lees eerst even de effecten van lachgas op je lijf.'

Diezelfde maand waarschuwde de gemeente Elburg voor het gebruik van lachgas.

Kijk hieronder het item terug.