Gemeente Arnhem wil Songfestival organiseren

Arnhem overweegt serieus een rol als gaststad. 'We worden hier heel enthousiast van, maar we moeten uiteraard wel serieus onderzoeken of het haalbaar is op het gebied van investeringen, faciliteiten en logistiek', aldus de wethouder Jan van Dellen.

De gemeente haalt ook aan dat GelreDome als één van de weinige plekken in Nederland tijdens die periode beschikbaar is, voldoende publiek kan herbergen en die ingericht is op de registratie van grote evenementen.

Het evenement wordt georganiseerd door de NPO, AVROTROS en de NOS.

'Buiten Amsterdam'

GelreDome liet eerder al weten dat het bij winst van Nederland het Songfestival wil organiseren. Volgens Jos Vranken van het NBTC Holland Marketing (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) is het een goed idee om het festival buiten Amsterdam te houden. Aangezien die stad al wel bekend is bij festivalfans is het volgens hem een uitgelezen kans voor steden als Arnhem, Rotterdam of Zwolle om hun stad te profileren.



Duncan Laurence heeft niet alleen de finale van het Eurovisiesongfestival gewonnen, hij schreef donderdag ook de tweede halve finale op zijn naam. Hij eindigde als eerste met 280 punten, zo blijkt uit de scores die de European Broadcasting Union (EBU) na de finale heeft vrijgegeven.

