Van der Werff: 'Nog alles in eigen hand, maar we staan wel achter'

Vitesse stond lange tijd 2-0 achter, maar maakte via Clark nog een belangrijk doelpunt. '2-0 of 2-1 is inderdaad een groot verschil. We hebben ons goed terug geknokt en een belangrijke goal gemaakt. Dat geeft ons een veel beter vooruitzicht naar dinsdag', vertelt aanvoerder Maikel van der Werff.

Maar dan moet Vitesse wel beter spelen. Het spel van de Arnhemmers leek zaterdagavond eigenlijk nergens op. Maar trainer Slutskiy heeft daar zo zijn eigen verklaringen voor. 'Het is moeilijk om te elke drie dagen een wedstrijd te spelen. Het was al de derde in een week. We speelden woensdag bij VVV Venlo ook nog eens op kunstgras en wisselde nu naar gewoon gras. Daarbij hadden we ook nog een paar blessures', zo klonken de excuses van de trainer.

'Niet geschrokken'

Van der Werff zag het spel met lede ogen aan, maar weet dat dit kan gebeuren. 'Ik ben er niet van geschrokken hoor. Groningen speelde opportunistischer. Maar we weten dat we goed kunnen voetballen. Dat moeten we combineren met karakter en vechtlust. Dinsdag ook.'

Slutskiy beaamt dat. 'Het was vandaag geen echt goed voetbal. Het was meer vechten. Dinsdag zal dat hetzelfde zijn. De ploeg die dan het meest durft en de meeste power over heeft, zal winnen.'

'Alles nog mogelijk'

Maar met een 2-1 nederlaag is nog altijd niet veel verloren voor Vitesse. 1-0 is genoeg dinsdag. '2-1 is een normaal resultaat voor de return', stelt Slutskiy. 'We hebben alles nog in eigen hand, maar we staan wel achter', valt Van der Werff hem bij.

En mocht Vitesse de play-offs alsnog winnen, dan is Slutskiy nog niet tevreden. 'We moeten de groepsfase van de Europa League halen. Dus ook de voorrondes winnen. Als we dat niet halen, maakt het ook niet uit of je de play-offs wint. Het wordt nog een lange weg.'