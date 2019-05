Zwak Vitesse mag na nederlaag in Groningen nog hopen op finale play-offs

Vitesse eindigde het reguliere seizoen met 8 punten voorsprong op Groningen, maar daar was met name voor rust niets van te zien. De thuisploeg kreeg kans op kans, al duurde het tot de blessuretijd van de eerste helft tot de 1-0 viel. Het was Mimoun Mahi die voor de terechte voorsprong van Groningen zorgde. Hij tikte een rebound simpel binnen, nadat Remko Pasveer een schot van Ritsu Doan nog wist te keren.

Jacht op gelijkmaker

Vitesse, dat vroeg in de wedstrijd Matus Bero uit zag vallen met een blessure, bracht in de tweede helft Tim Matavz in voor het jonge talent Thomas Buitink. Met de Sloveen in de spits gingen de Arnhemmers op zoek naar de gelijkmaker. Het was echter FC Groningen dat de voorsprong al snel verdubbelde, dankzij een benutte strafschop van Samir Memisevic na een overtreding van linksback Max Clark.

Tekst gaat verder na de foto:



Fans van Vitesse in het uitvak. Foto: Omroep Gelderland.

Diezelfde Clark schonk Vitesse in de 70e minuut een belangrijk uitdoelpunt, door de bal in de verre hoek te schuiven. Vlak voor tijd miste Thulani Serero nog een enorme kans op de gelijkmaker.

Dinsdag terugwedstrijd

Komende dinsdagavond is de return in Arnhem. Mocht Vitesse de schade in Arnhem weten te repareren, dan wacht waarschijnlijk FC Utrecht in de finale. Die ploeg wist eerder op zaterdag Heracles in Almelo met 0-2 te verslaan.

