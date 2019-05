Ormel flyert in de Ormelstraat: 'De Ormels komen uit Aalten'

Ormel was jarenlang het gezicht van de boeren in de Tweede Kamer. Nu wil hij naar Europees parlement in Brussel. Daar wil hij onder meer aandacht vragen voor de regio Achterhoek.

De nummer 5 op de kandidatenlijst van het CDA flyert in de Achterhoek om stemmen voor zich te winnen. In de Ormelstraat in Aalten om precies te zijn. 'De Ormels komen uit Aalten, dus ik vond het wel leuk om te flyeren in de Ormelstraat.'

Tineke Strik is voormalig wethouder in Wageningen en oud-Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Ze wil vooral haar ervaring als universitair hoofddocent over migratierecht gebruiken. 'Ik zie dat Europa nog te weinig zijn verantwoordelijkheid neemt voor een deel van de vluchtelingen die wereldwijd op zoek zijn naar bescherming.'

Het is de tweede keer dat ze campagne voert. Na de vorige keer deed ze op verzoek van de partij een stap terug. 'Ja, ik ga het weer proberen', zegt Strik. 'Ik denk echt dat ik juist door mijn politieke ervaring en wat ik aan kennis meebreng (...) heel veel kan betekenen.'

