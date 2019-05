TERUGLEZEN | Slecht Vitesse onderuit in Groningen, maar heeft nog alle kans in play-offs

EINDSTAND FC GRONINGEN - VITESSE: 2-1

90+6e: Afgelopen. Vitesse gaat onderuit.

90e: 6 minuten extra tijd.

88e: Enorme kans voor Serero die alleen op Padt af mag. Maar de Zuid-Afrikaan weet niet raak te schieten. De rebound is ook voor keeper Padt.

81e: Wissel bij Vitesse. Dauda komt erin voor Bryan Linssen.

78e: Bijna de 3-1. Een schitterende vrije trap van Handwerker wordt uit de kruising getikt door Pasveer.

70e: GOAL! Vitesse heeft een belangrijk uitdoelpunt te pakken. Clark schuift de bal zomaar in de verre hoek: 2-1.

64e: Vitesse krijgt geen enkele kans in deze wedstrijd. Groningen controleert en gaat op zoek naar de 3-0.

56e: GOAL! Daar is de 2-0. Memisevic schiet de strafschop raak.

55e: Daar gaat Zeefuik het strafschopgebied in en hij wordt neergelegd. Een penalty voor de thuisploeg dus.

47e: Groningen zet meteen weer aan. Vitesse kan weer in de achteruit.

46e: Wissel nummer twee bij Vitesse. Buitink blijft achter in de kleedkamer. Tim Matavz komt erbij.

45e: Rust.

45e: GOAL! Daar is dan de 1-0! Een verdiende voorsprong voor FC Groningen. Het is Doan die mag schieten en Pasveer redt. Maar de rebound komt voor de voeten van Mahi, die tikt raak.

43e: Nu een kansje voor Vitesse. Karavaev krijgt de mogelijkheid om te schieten en zijn schot gaat maar net naast.

40e: De uitsupporters hebben vooralsnog weinig te vieren.

36e: Groningen lijkt op 1-0 te komen via Sierhuis, maar de bal wordt afgekeurd wegens buitenspel.

35e: Weer probeert Groningen het. Handwerker geeft de bal voor, Sierhuis kan net niet bij de bal.

29e: Slutskiy moet toezien hoe zijn ploeg nog weinig kansen heeft gekregen in deze wedstrijd. In tegenstelling tot FC Groningen.

21e: Weer een kans voor FC Groningen, maar de thuisploeg slaat nog niet toe. Sierhuis schiet nu over.

19e: Einde wedstrijd voor Bero. Hij kreeg al vroeg een stevige tackle te verwerken van Zeefuik. Nu kan hij alsnog niet verder. Büttner vervangt hem.

16e: Weer twee grote kansen voor FC Groningen. Maar nu is het Van der Werff die een bal van Mahi van de doellijn haalt als Pasveer kansloos is. Daar ontsnapt Vitesse aan een achterstand.

9e: Kans voor FC Groningen. Zeefuik kapt Clark uit en schiet in de korte hoek. Pasveer redt.

8e: Vitesse en Groningen spelen de bal veel rond.

1e: We zijn begonnen in Groningen.

20.40 uur: Ook in Groningen lijkt iedereen thuis te blijven voor het Songfestival.

20.35 uur: Slutskiy staat met de broers Berezutski langs de zijlijn. Edward Sturing is weer niet in de buurt te vinden.

20.30 uur: Sinds Remko Pasveer bij Vitesse op doel staat is het een stuk beter gegaan aan Arnhemse zijde. De keeper straalt ook, in tegenstelling tot vorig seizoen, rust uit in de goal.

20.25 uur: Richie Musaba beleefde afgelopen zondag tegen De Graafschap een droomdebuut. Hij scoorde bij zijn invalbeurt.

20.20 uur: Tim Matavz is klaargestoomd voor de play-offs. Maar hij zit vandaag nog op de bank. Slutskiy wil geen risico met hem nemen.

20.10 uur: Thomas Bruns is oorspronkelijk van Vitesse. Maar hij speelt op huurbasis bij Groningen. Hij heeft al laten ontvallen dat hij Vitesse niet zal sparen.

20.05 uur: Eerder dit seizoen speelde Vitesse ook in Groningen. Het is geen schande als u niet meer weet wat de uitslag van die wedstrijd was, want die wedstrijd was heel slecht van beide kanten. Overigens verloor Vitesse die wedstrijd met 2-1.

20.00 uur: Vitesse-aanvaller Thomas Buitink was vrijdag nog geblesseerd aan zijn lies. Vandaag lijkt hij toch voldoende hersteld te zijn. Dat betekent dat hij een basisplaats krijgt en Tim Matavz op de bank zit. En ook Alexander Büttner neemt weer plaats op de bank.

Opstelling: Pasveer, Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark; Ødegaard, Serero, Bero, Foor; Buitink en Linssen.