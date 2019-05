LIVEBLOG | Buitink in basis Vitesse, Matavz op de bank in Groningen

Kunnen de Arnhemmers het play-offskunstje van vorig jaar herhalen? Dat betekent vier keer winnen. Dat is mogelijk, maar dan moet vanavond de eerste stap gezet worden in en tegen Groningen. Volg alle ontwikkelingen rond dit liveblog.

20.30 uur: Sinds Remko Pasveer bij Vitesse op doel staat is het een stuk beter gegaan aan Arnhemse zijde. De keeper straalt ook, in tegenstelling tot vorig seizoen, rust uit in de goal.

20.25 uur: Richie Musaba beleefde afgelopen zondag tegen De Graafschap een droomdebuut. Hij scoorde bij zijn invalbeurt.

20.20 uur: Tim Matavz is klaargestoomd voor de play-offs. Maar hij zit vandaag nog op de bank. Slutskiy wil geen risico met hem nemen.

20.10 uur: Thomas Bruns is oorspronkelijk van Vitesse. Maar hij speelt op huurbasis bij Groningen. Hij heeft al laten ontvallen dat hij Vitesse niet zal sparen.

20.05 uur: Eerder dit seizoen speelde Vitesse ook in Groningen. Het is geen schande als u niet meer weet wat de uitslag van die wedstrijd was, want die wedstrijd was heel slecht van beide kanten. Overigens verloor Vitesse die wedstrijd met 2-1.

20.00 uur: Vitesse-aanvaller Thomas Buitink was vrijdag nog geblesseerd aan zijn lies. Vandaag lijkt hij toch voldoende hersteld te zijn. Dat betekent dat hij een basisplaats krijgt en Tim Matavz op de bank zit. En ook Alexander Büttner neemt weer plaats op de bank.

Opstelling: Pasveer, Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark; Ødegaard, Serero, Bero, Foor; Buitink en Linssen.