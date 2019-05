Extra onderzoek naar bredere fietspaden in Nunspeet: 'De regelgeving is doorgeschoten'

Gemeente Nunspeet had het plan om drie fietspaden te verbreden: het Hoogwoldepad, Gerard Vethlaan en het Lagerwey Bospad. Maar het werk is stilgelegd door provincie Gelderland, omdat er nader onderzoek komt in verband met de Natura 2000-wetgeving.

Door verbreding van de fietspaden kunnen leefgebieden van een aantal vogels aangetast worden. De fietspaden zijn nu 1,80 meter breed en moeten 2,00 meter breed worden.

'Regelgeving gaat te ver'

Wethouder Marije Storteboom laat in haar blog weten dat ze het niet eens is met de onderzoeken. 'Het werk is uitgesteld. Dit betekent dat het niet voor het zomerseizoen klaar is. Dit betekent ook dat de gemeente geld moet uitgeven aan een onderzoek naar wat 20 centimeter uitbreiding van het fietspad betekent voor de natuur. Ik weet niet hoe u ertegenaan kijkt, maar ik vind deze regelgeving te ver gaan.'

Storteboom vindt het niet nodig om voor zo’n klein stukje grond nader onderzoek te doen. 'Natuurlijk snap ik dat bij aantasting van grote stukken bos onderzoek nodig is. Maar toch niet voor 20 centimeter. De regelgeving is met N2000 in Nederland doorgeschoten. Helaas gaat het dan zelfs zo ver dat het werk wordt stilgelegd en we daar helemaal niets tegen kunnen doen.'

De fietspaden zullen dus niet klaar zijn wanneer het fietsseizoen begint. Dit betekent dat de fietsers het nog even met de oude paden zullen moeten doen. Storteboom eindigt haar blog dan ook met de woorden: 'Dat extra hobbeltje of bobbeltje moet u dan maar voor lief nemen.'