VIDEO | Puntendeuren geplaatst in nieuwe sluis in Eefde

In Eefde zijn zaterdag de deuren geplaatst van de nieuwe sluis in de tweede sluiskolk van het Twentekanaal. Via een livestream van Rijkswaterstaat op Facebook was het inhijsen van de zogenoemde puntdeuren live te volgen.

Vanwege de operatie was de Karperallee in Eefde over het kanaal voor al het wegverkeer gestremd. Ook lag het scheepvaartverkeer stil en was de sluis niet in gebruik.

Per schip vervoerd

De deuren van de tweede sluis zijn gemaakt in Krimpen aan den IJssel. Daarna werden ze per schip naar Eefde vervoerd via de Lek, Neder-Rijn en de IJssel.

De nieuwe sluiskolk krijgt aan de ene kant puntdeuren en aan de andere kant een segmentdeur. Rijkswaterstaat verwacht die segmentdeur in juli te plaatsen.

Toestemming Raad van State

Enkele omwonenden die niet wilden verhuizen, probeerden de aanleg van de tweede sluis tegen te houden. De Raad van State bepaalde uiteindelijk dat het plan door kon gaan. Rijkswaterstaat zei daarover eerder: 'Het sluizencomplex is nu te klein voor de verwachte groei van vervoer over water. Ook zorgt de aanwezigheid van slechts één sluis voor een kwetsbare situatie in geval van calamiteiten of onderhoud.'

Begin 2012 viel een 90 ton zware hefdeur van de sluis naar beneden. Het scheepvaartverkeer werd gestremd en alle goederen moesten via de weg vervoerd worden.

