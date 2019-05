SP en CDA willen geen grootschalige opvang in Paasbergflat

Het CDA en de SP in de gemeenteraad van Arnhem willen met de andere fracties praten over grootschalige opvang van cliënten van Stichting OnderDak in voormalig woonzorgcentrum Paasberg aan de Bronbeeklaan. Dat laten ze weten in een brief. Beide fracties willen een streep door het plan.

De gemeente heeft na klachten van buurtbewoners en ouders van leerlingen van de naburige De Witte School een cliëntenstop ingevoerd. De huidige zeven cliënten laat de gemeente met rust.

Stichting OnderDak was van plan 30 tot 40 ex-gevangenen, psychiatrisch patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in de flat onder te brengen, maar de gemeente steekt daar nu een stokje voor.

'Overlast elders in de stad'

Dat gaat de SP en het CDA in de gemeenteraad van Arnhem niet ver genoeg. Dat schrijven oud-SP-wethouder Gerrie Elfrink en raadsvolger voor het CDA Scott van den Broek aan de andere fracties.

De briefschrijvers: 'De wethouder schrijft dat begeleid en beschermd wonen doorgaans ‘niet opvalt’ en ‘geen problemen geeft’. Wij vragen ons af hoe de wethouder dit rijmt met de langdurige en zware vormen van overlast die stichting OnderDak elders in de stad veroorzaakt.' Ze doelen onder meer op overlast in de Johan de Wittlaan.

'Ernstige bedenkingen'

De term 'voorlopige cliëntenstop' in de brief van Van der Zee aan de omwonenden schiet bij CDA en SP in het verkeerde keelgat. 'Dat suggereert dat er op enig moment weer cliënten worden toegelaten. Wij hebben daar ernstige bedenkingen bij', aldus Elfrink en Van den Broek.

De twee vragen zich verder af of de gemeente Arnhem in de buurt heeft onderzocht of er wel draagvlak in de buurt is voor grootschalige voorziening voor beschermd wonen.

