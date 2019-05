De Graafschap scoort drie uit negen in play-offs

In 2006 werden ze voor het eerst gehouden en werden de Doetinchemmers uitgeschakeld door Willem II. In 2008 overleefde De Graafschap als eredivisionist ternauwernood de play-offs in de finale tegen PEC Zwolle. Een jaar later ging het wel mis tegen RKC. In 2012 degradeerde De Graafschap uit de eredivisie, FC Den Bosch was toen te sterk. In 2013 en 2014 lukte het de Superboeren niet om te promoveren via het toetje van het het seizoen maar in 2015 was het wel raak na een finale tegen Volendam (foto).

In 2016 degradeerde De Graafschap weer na een tweeluik met Go Ahead Eagles. En een jaar geleden volgde het derde succes in de play-offs, toen Almere City in de finale werd verslagen. Nu opent De Graafschap de play-offs zondagavond uit tegen Cambuur.