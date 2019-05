De kersen uit de Betuwe zijn er weer

door Menno Provoost

'Als het mooi weer is, krijgen mensen er zin in', vertelt teler Aart Blom. 'Het is een beetje de sport om de eerste te zijn. En ook weer de laatste die open blijft. Vandaar dat we de kaskersen verkopen al zijn die voor ons eigenlijk te duur.'

Afhankelijk van hoe zonnig het de komende weken wordt, verwacht Blom over een week of drie te kunnen beginnen met plukken in de boomgaard.

Op dit moment beginnen de eerste kersen daar te kleuren. De teler is druk bezig met het aanbrengen van overkapping over zijn boomgaarden. Dit tegen regen of hagel en de vogels die anders graag veelvuldig meesnoepen van het Betuwse zachtfruit.

De tekst gaat verder onder de video.

Ondanks wat vorst op de bloesem in april, belooft het een mooie oogst te worden. Blom: 'Er zijn wat bloemetjes bevroren, maar dat zorgt ook weer voor een natuurlijke uitdunning. Een boom kan ook te vol hangen. Dan wordt de smaak minder. Ze hangen er nu heel mooi bij.'

Fruitbelevingscentrum

Blom heeft grote plannen voor een fruitbelevingscentrum op zijn perceel aan de A15. Er worden al diverse evenementen gehouden en er dienen zich steeds meer recreanten en toeristen aan die meer willen dan alleen een bakje kersen kopen. De teler biedt daarom de mogelijkheid om zelf de kersen te komen plukken in de boomgaard.

Aart Blom. Foto: Omroep Gelderland

Dit blijkt goed aan te slaan. 'We zijn daar vorig jaar mee begonnen en er blijkt heel veel belangstelling voor te zijn', zegt Blom. 'Er zijn nu al reserveringen voor veertien bussen met gasten die zelf willen komen plukken.'

Dat mensen dat blijkbaar zo graag doen, verwondert de Betuwenaar zelf ook een beetje. 'Het is de beleving. Ga je een dagje naar de Efteling dan is dat ook leuk voor de kinderen, maar hier zit je midden in de natuur. En de kersen zijn natuurlijk erg lekker.'