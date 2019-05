Zal alles goed gaan? Deze ooievaarskuikens krijgen nog tot zaterdagavond

Een snaveltje steekt af en toe uit de opening die steeds groter wordt. Drie ooievaarseieren op een rij, en allemaal op punt van uitkomen. Piet van Andel uit Herwijnen houdt het - eveneens via onze livestream - nauwlettend in de gaten. Ja, het duurt lang. Het is nog niets om je zorgen over te maken, stelt hij ons gerust. Maar zaterdagavond moeten ze er toch wel zijn.

Kijk hier live mee:

Als vogelliefhebber zag Piet al meer ooievaars uit het nest komen. De eieren die nu uitkomen, zijn bij Piet terechtgekomen toen het ooievaarsmannetje in De Lutte (Overijssel) werd doodgeschoten. Vannacht kroop het eerste jong uit het ei.

Zie ook: Eerste ooievaarsei in Herwijnen uitgekomen

Piet was er een aantal keer per nacht bij. 'Dat combineer ik dan met een sanitaire pauze', vertelt hij. Afgelopen nacht greep hij ook actief in, want anders had het jong het misschien niet gered. En ook komende nacht zal Piet weer meermaals poolshoogte nemen,

Helpen doet hij de kuikens liever niet. Want dan kan het vlies dat aan de schaal vastzit en een soort navelstreng is voor de jonge vogel, beschadigd raken. Ze moeten het bij voorkeur dus op eigen houtje doen. Piet geeft hen dus tot ergens zaterdagavond. Dan moet het wachten toch echt beloond zijn.