Drie kuikens van doodgeschoten ooievaar uit ei: 'Dat is toch schitterend'

Er zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee kuikens van de doodgeschoten ooievaar uit het ei gekropen, in de nacht van donderdag op vrijdag kwam er ook al een kuiken uit. 'Het gaat geweldig goed. Dit is toch schitterend', vertelt Piet van Andel.

Van Andel ontfermt zich over 'onze' ooievaarseieren. De eieren liggen bij een opvang in Herwijnen nadat het ooievaarsmannetje in De Lutte werd doodgeschoten. In totaal zijn er vier eieren van de doodgeschoten ooievaar, eentje zit nog in het ei. Van Andel ontfermt zich ook over eieren van een andere ooievaar, uit Nijverdal. Daarvan is er een uitgekomen. Die ooievaar werd overreden.

Geen zorgen

Het uitkomen van de eieren duurde lang, maar was volgens Van Andel geen reden tot zorgen. Hij gaf de kuikens tot zaterdagavond. Het tweede kuiken kwam tussen 3 en 4 uur in de ochtend uit, de tweede volgde een uur later en weer een uur later kwam er opnieuw een kuiken uit.

Van Andel maakte er eentje mee. 'Dat was om half 4 vannacht. Toen dacht ik, dat gaat goed. De andere twee zie ik zaterdag wel uit het ei kruipen, maar dat ging sneller.'

Er liggen nog drie eieren, dat die nog niet uit zijn gekomen is niet raar. 'Die eieren worden niet allemaal tegelijk gelegd, dus het is niet raar dat daar wat tijd tussen zit.'

