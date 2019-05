Kleinzoon vermoorde Pieter Baams: 'We blijven vechten tot er antwoorden zijn'

Pieter Baams werd 22 jaar geleden vermoord. De zaak is nooit opgelost. Gert-Jan Baams is de kleinzoon van Pieter: 'Opa was eerst een tijd vermist. Die onzekerheid, dat wil je niemand aandoen.' Zes weken na de verdwijning werd lichaam van Pieter gevonden in de Boven-Merwede, het verlengde van de Waal bij Gorinchem. Hij was gewurgd met een ceintuur van een jurk.

'Wij vragen ons sindsdien af wie hem heeft vermoord en waarom", zegt Gert-Jan in de Week van Gelderland. 'We leven door, maar elke keer als er een cold case-zaak in het nieuws komt, worden we teruggeworpen in de tijd. Opa was zo'n lieve man, hij stond voor iedereen klaar.'

Luister en kijk hier naar de nabestaanden van Pieter Baarns:



Blijven vechten

Voetbaltrainer Eric Meijers is getrouwd met Gert-Jan's zus, de kleindochter van Pieter: 'Als er een tip binnenkwam over de moord op opa, dan kregen we allemaal weer hoop. Maar hoop is vaak uitgestelde teleurstelling. Er kwam steeds maar geen antwoord op onze vragen. Maar we blijven vechten tot die antwoorden er wel zijn.'

Tocht, petitie en brieven

Deze week staan nabestaanden op. Er is een petitie gestart om politie en justitie te bewegen meer moeite te doen om cold cases op te lossen. De site onopgelostemoorden.nl richt zich volledig op onopgeloste zaken en nabestaanden schrijven brieven aan hun vermoorde geliefde of aan de moordenaar. Verder lopen nabestaanden op 1 juni een stille tocht door Almere. Gert-Jan: 'Wij zijn er blij mee. Elke aandacht is positief. Natuurlijk is het lastig om alles op te rakelen, maar het is ook goed. Zo komt onze zaak niet in de vergeethoek.' Aandacht voor de zaak kan ook tot antwoorden leiden. Eric: 'Er zijn in Nederland 2000 mensen die iets weten van een ernstig delict. Dat zij zoveel gezinnen duperen, is vreselijk.'

Brief aan de moordenaar

Ook Gert-Jan zou wel een brief aan de moordenaar van zijn opa willen schrijven. 'Ik zou vragen wat de moordenaar heeft bewogen dit te doen. Ik hoop zo dat er iemand gaat praten.' In de zomer kwam er, na 22 jaar, nog een tip binnen die de politie serieus nam. Eric: 'Zo blijven we hopen dichter bij de waarheid te komen. De politie heeft nu gelukkig meer middelen dan jaren geleden. Want we kunnen inmiddels een heel dik boek schrijven, maar voor ons boek hebben we geen einde. Daar kun je op bepaalde momenten niet mee leven. Het vreet je op.'

