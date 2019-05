Nijmeegse hoogleraar schrijft boek met Hollywoodster

Bloem geldt wereldwijd als autoriteit op het gebied van Parkinson en is verbonden aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Door zijn kennis van de ziekte is hij ook als adviseur verbonden aan de Michael J. Fox foundation.

Giftige stoffen

De wetenschapper wijst erop dat ook relatief jonge mensen te maken krijgen met de ziekte. 'Veel mensen denken dat het een ziekte is van oude grijsaards, maar 15% van de patiënten is onder de 50 jaar. Het treft patiënten midden in het actieve leven.' Bij de ziekte verliezen patiënten langzaam maar zeker de controle over hun motoriek. 'Mogelijk heeft dat te maken met de toename van uitstoot van giftige stoffen in het milieu. In ons boek doen we eigenlijk een noodkreet: de wereld moet schoner worden en meer onderzoek is nodig.'

Dat geld voor onderzoek komt onder meer van de Michael J. Fox foundation. De inmiddels 57-jarige Fox, die in de jaren tachtig van de vorige eeuw grote bekendheid vergaarde met de Back to the Future-trilogie, lijdt al sinds 1991 aan Parkinson. 'Hij heeft best een heftige vorm en onderging onlangs nog een hersenoperatie. Maar het is een progressieve ziekte, dus hij gaat steeds verder achteruit. Desondanks vult hij nog altijd de hele kamer als hij binnenkomt.'

Pandemie

In het boek dat ze samen schrijven, schetsen de twee een toekomstscenario waarbij de ziekte van Parkinson een pandemie wordt, een epidemie op grote schaal. 'Steeds meer mensen krijgen te maken met de ziekte', vertelt de hoogleraar. Het boek verschijnt begin volgend jaar.

Goed nieuws

De hoogleraar had ook nog goed nieuws voor Gelderse patiënten die te maken hebben met de ziekte. 'We hebben een schenking van 10 euro miljoen gekregen en met dat geld kunnen we in Gelderland de zorg proberen in te richten voor de patiënten.'