Wolvenpaar op foto vastgelegd, misschien zijn er al welpjes

door Freke Remmers

Begin dit jaar waren er al vermoedens dat een wolf en een wolvin elkaar gevonden hadden op de Veluwe. Dna uit wolvenkeutels toonde aan dat er, naast twee vrouwtjes, ook een mannetje rondliep. Er was bovendien gezamenlijk gehuil gehoord en er waren twee wolvensporen naast elkaar gevonden in de sneeuw.

Doorslaggevend bewijs

Maar de foto, waarop een mannetje en een vrouwtje gezamenlijk langs een afrastering lopen, is volgens de Zoogdiervereniging doorslaggevend bewijs. Volgens ecoloog Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging vielen hij en zijn collega's bijna van hun stoel toen ze de foto onder ogen kregen. 'Zo'n mooie foto, overdag! We wisten al dat ze bij elkaar rondliepen, maar wolven zijn net als mensen: ze moeten elkaar wel leuk vinden. Deze twee trekken samen op bij het doorlopen van hun territorium. Als ze elkaar niet moeten, hadden ze wel tegenover elkaar gestaan.'

De grote vraag is of de twee ook al een gezin hebben gesticht. De foto is te vaag om te zien of het vrouwtje drachtig is of drachtig is geweest. Maar er wordt volop gespeculeerd dat het al zover is, omdat de twee elkaar hebben ontmoet in een tijd dat het vrouwtje loops was. In dat geval zouden de welpen nu al geboren zijn.

Wolvenjongen, vaak vier of vijf per nest, zijn de eerste twee weken nog blind en doof. De moeder blijft dan nog dicht bij haar pups, de vader voorziet het gezien dan van voedsel. Na enkele weken zetten de welpen hun eerste stappen buiten het hol. De wolvin gaat daarna ook weer mee op jacht en ondersteunt het mannetje bij het markeren van het territorium. Na zo'n anderhalf jaar gaan de welpen ook op pad. Voorbijgangers zouden ze dan tegen kunnen komen.



Ecoloog Glenn Lelieveld: 'De grootste kans is dat we ze als eerste op een cameraval vastleggen. Dan kan je ook meteen tellen hoeveel het er zijn.' Daarvoor worden er extra cameravallen geplaatst. Na één of twee jaar verlaten de jongen het nest en gaan ze op zoek naar een eigen territorium.

'Zo'n wolvenpaar betekent dat het nu echt los gaat met de wolven in Nederland', aldus Lelieveld. Schapenhouders moeten nu echt maatregelen gaan nemen om hun dieren te beschermen. 'De wolven kwamen tot nu toe vanuit Duitsland. Daar draaien ze om de schapen heen, want ze weten dat het pijn doet als ze met hun neus tegen stroomdraad lopen. Welpen hier zouden dat opnieuw moeten leren.'

Zoek de wolf niet op

Wandelaars op de Veluwe moeten het wolvengezin vooral niet opzoeken, waarschuwt Staatsbosbeheer. Om die reden wordt de plek van de foto niet bekendgemaakt. 'Enerzijds willen we het niet stilhouden, anderzijds willen we niet dat mensen op pad gaan om ze op camera vast te leggen', verklaart boswachter Lennard Jasper.

Bezoekers moeten op de paden blijven en mogen alleen overdag recreëren, benadrukt hij nog maar eens. 'De gewone recreant blijft wel op de paden; dan is er ook niks aan de hand. Wie ervan afwijkt, maakt aanzienlijk grotere kans om de wolven te storen. De groep die de spanning opzoekt om wolven vast te leggen op camera, is groter dan ooit. Daarom vragen we extra aandacht voor de regels.' Er komen geen waarschuwingsbordjes, omdat die mensen juist op verkeerde ideeën kan brengen.

Wolvenplan

Met het wolvenpaar gaat het stappenplan van het Wolvenplan, opgesteld door de twaalf provincies om de komst van de wolf in goede banen te leiden, alweer een volgende fase in. Is begin dit jaar de terugkeer van de wolf nog maar net officieel geworden (fase 2), nu is er al een wolvenpaar (fase 3) met mogelijk een roedel (fase 4).

'De ontwikkelingen gaan snel. De bevestiging dat we met een wolvenpaar te maken hebben op de Veluwe, betekent dat we in het gebied voortvarend aan de slag moeten', reageert gedeputeerde Peter Drenth van de Provincie Gelderland.

Deze dinsdag beslist Gedeputeerde Staten over het instellen van een 'gebiedscommissie', bestaande uit de professionele en kleinschalige schapen- en geitenhouderij, de schaapsherders en terreineigenaren. De schapenhouders willen samen een preventieplan maken om schapen en geiten te beschermen en aanvallen door wolven te voorkomen.

De provincie ondersteunt dit initiatief, onder andere financieel. Eerder beloofde ze al schade aan dieren door wolven helemaal te vergoeden.

Luister naar een gesprek met ecoloog Glenn Lelieveld: