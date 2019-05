Kamervragen over veiligheid cliënten Dunya Zorggroep in Elst

Directeur Dilan Kocer in april bij Dunya Zorggroep in Elst - Foto: Omroep Gelderland

Parlementariër John Kerstens (PvdA) heeft Kamervragen gesteld over de situatie bij Dunya Zorggroep. De zorginstelling heeft vestigingen in Elst en Arnhem. Kerstens wil van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten of de veiligheid en gezondheid van de kwetsbare cliënten is gewaarborgd.

door Sven Strijbosch

Eerder berichtte Omroep Gelderland over het beslag dat is uitgesproken over de vestiging in Elst. Door een huurachterstand is de zorggroep uit het pand gezet. Evital heeft de zorg overgenomen, maar Dunya Zorggroep weigert de dossiers van de acht patiënten te overleggen. Daarin staat bijvoorbeeld welke zorg en medicijnen de mensen nodig hebben.

Menzis Zorgkantoor noemt de situatie 'uitzonderlijk'. Bronnen dichtbij de zorginstelling zeggen zelfs bang te zijn dat er mensen zullen sterven. 'De medicijnen die er nog zijn, staan niet op naam. De directeur van Dunya Zorggroep heeft haar medewerkers gewaarschuwd om vooral niet te helpen met het verstrekken van informatie. Maar er liggen mensen die terminaal zijn.'

'Kwaliteit van zorg gewaarborgd'

Volgens Menzis Zorgkantoor is de kwaliteit van zorg gewaarborgd. In overleg met familie en huisartsen wordt er gekeken naar welke zorg er voor de patiënten nodig is. 'Maar als Dunya Zorggroep volledige medewerking verleent, kan dat een hoop problemen voorkomen', stelt woordvoerder Joeri Veen.

Voor de vestiging in Arnhem is een faillissement dinsdagochtend ternauwernood voorkomen. Daar draait Dunya Zorggroep nog gewoon door.

'Vindt de minister het ook onaanvaardbaar als de gezondheid van kwetsbare cliënten in gevaar wordt gebracht?', vraagt Kerstens zich af. 'En heeft de minister zicht op hoe vaak dergelijke situaties zich voordoen?'

'Cliënten zijn gestolen'

De directeur van Dunya Zorggroep, Dilan Kocer, heeft inmiddels gereageerd op de commotie. 'Ik mag het pand niet in, hoe moet ik de dossiers dan overdragen? Ik hoef hun werk niet te vergemakkelijken. Die cliënten zijn van mij gestolen, dan ga ik toch geen medewerking verlenen. Evital hoeft niets meer te doen dan gesprekken voeren met familie, informatie opvragen bij de huisarts en een zorgplan schrijven', zo zegt ze.

Kocer is boos over de gang van zaken. Volgens haar gaat het om een groot complot tegen haar en tegen Dunya Zorggroep. Het boedelbeslag is volgens haar gelegd op het moment dat ze in de rechtbank stond om een faillissement te voorkomen. 'Dat kan toch geen toeval zijn', zo stelt ze. Menzis Zorgkantoor en Evital zouden onder een hoedje hebben gespeeld, zonder de directrice te informeren. 'Ze hadden gewoon gehoopt dat ik dinsdag failliet zou worden verklaard. Maar dat is niet gebeurd.'

Menzis Zorgkantoor zegt simpelweg dat er naar een oplossing is gekeken om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. Financieel gezien ging en gaat het immers slecht met Dunya Zorggroep. De directeur erkende de penibele financiële situatie eerder al voor de camera van Omroep Gelderland. 'Alle potjes met geld zijn nu echt op. Ik heb mijn werkzaamheden gestaakt en mijn cliënten staan op straat', zei ze in april.

Vermoedens van zorgfraude

De huidige situatie is een voortvloeisel uit iets dat al veel langer speelt. Menzis Zorgkantoor weigert al sinds 2018 nieuwe aanvragen voor persoonsgebonden budgetten bij Dunya Zorggroep. Er zijn vermoedens van fraude en valsheid in geschrifte bij de zorggroep. Die vermoedens worden onderschreven door Menzis, Zilveren Kruis en VGZ. Doordat er al ruim een jaar fors minder geld binnenkomt, kan Kocer de huur in Elst niet meer kan betalen, zo zegt ze.

Volgens de directeur zijn de aantijgingen op niets gebaseerd. Binnenkort staat ze weer in de rechtbank om de registratie van tafel te krijgen. Eerder probeerde ze dat ook al, maar de rechter ging er toen niet in mee.

Zo zou Dunya Zorggroep geld voor patiënten in het buitenland en niet geleverde zorg hebben gedeclareerd. 'Wij waren tijdens de eerste rechtszaak niet goed voorbereid omdat het allemaal snel moest', zegt Kocer. De rechter was daarentegen resoluut: 'Het wekt de schijn van valsheid in geschrifte en declaratie van zorg op vergoeding waarvan geen aanspraak bestaat.'

Geen jaarrekening

De laatste jaarrekening van Dunya Zorggroep dateert uit 2015. Dat terwijl het verplicht is om jaarlijks verantwoording af te leggen. 'Die moet worden gemaakt door een accountant en daar hebben we geen geld voor', zegt Kocer verdedigend.

Of ze de nieuwe rechtszaak in juni nog kan afwachten, is de vraag. In Elst mogen geen medewerkers van Dunya Zorggroep meer komen en is de zorg in handen van Evital. In Arnhem zou volgens Kocer alles weer onder controle zijn door geld van derden. 'De grootste schuldeiser is nu nog de pandeigenaar in Elst', vertelt ze.

Evital blijft volgens Menzis Zorgkantoor de komende weken zorg leveren in de vestiging Elst. Ondertussen blijft het zorgkantoor kijken naar een permanente oplossing.