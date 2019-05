Hulp voor studenten met huurachterstand

'Betalingsproblemen kunnen leiden tot stress, wat weer kan leiden tot studieproblemen', aldus Mirjam Koster, voorzitter van het College van Bestuur van het Graafschap College. 'Om dat te voorkomen vinden wij het waardevol om vroegtijdig in contact te treden met studenten met betalingsproblemen en met hen te zoeken naar oplossingen. Gepersonaliseerd onderwijs is één van onze speerpunten en deze aanpak past daar feilloos in.' De organisaties richten zich op jonge huurders van Sité die bij het Graafschap College studeren en waarvan bekend is dat zij studiefinanciering ontvangen.



Wanneer Sité na het ontstaan van een betalingsachterstand geen contact kan krijgen met de huurder, wordt het Graafschap College ingelicht. Een trajectbegeleider van de school zal dan het contact met de student zoeken om te bespreken hoe de problematiek opgelost kan worden, zodat er geen onoverbrugbare huurachterstand ontstaat. 'We vinden het onze taak om met name mensen met een kleine portemonnee te huisvesten en ze niet uit huis te zetten", vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité. "We investeren er daarom veel energie, tijd en geld in.'