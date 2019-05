Duurzaam en uniek: Nijmeegse brug komt uit 3D-printer

door Karel de Jong

Ze kijken hun ogen uit in een grote hal in Eindhoven, waar een soort reuze slagroomspuit de laagjes beton op elkaar stapelt. 'Fantastisch hoe dat zo gaat', vindt Hans van Gennip. Samen met een groep bewoners is hij vrijdagochtend per bus afgereisd voor een rondleiding.

'Stap vooruit voor duurzaamheid'

Bij 3D-printtechniek hoeven de verschillende vormen niet - zoals gebruikelijk - volledig volgestort te worden met beton. En dat vindt de Nijmeegse wethouder Harriet Tiemens een groot voordeel: 'Ja, er is minder materiaalgebruik, dus op het gebied van duurzaamheid is dat absoluut een grote stap vooruit.'

Wim Bouwmans uit Dukenburg komt zelf uit de constructiebeton. 'Dit is helemaal nieuw voor mij. Ik heb mij erover verbaasd waar de wapening blijft. Maar Bouwmans ziet tot zijn tevredenheid dat er met iedere nieuwe laag beton gelijk een staaldraad mee wordt gelegd, zodat er een oersterke constructie ontstaat.

Minder handjes nodig

Nelly Kalfs is hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat en erg gecharmeerd van het feit dat deze techniek minder handjes vraagt, zeker in een tijd dat het vinden van personeel toch al zo moeilijk is.

Deze brug is de grootste brug die volledig uit de 3D-printer komt. Nelly Kalfs: 'Het is zeker pionieren, vandaar dat we ook eerst beginnen met een fietsbrug om ervaring op te doen.'

Drie vrachtwagens op elkaar

Maar volgens ontwerper Michiel van der Kley betekent dat geenszins dat deze brug niet sterk genoeg zou zijn. 'Nee, dat ding is getest en uitgerekend. Je kunt er met drie vrachtwagens overheen rijden en dan nog gebeurt er niets. Zo goed is de brug gemaakt.'

De brug in Zwanenveld moet nog voor de zomer gereed zijn.