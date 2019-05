Azc-bewoner ontsnapte aan vlammen: 'Ik dacht dat ze me terug zouden brengen naar Azerbeidzjan'

'Ik schrok ontzettend omdat ik bang was dat de politie me terug zou brengen naar Azerbeidzjan', gaat Isbtov verder. 'Toen merkte ik dat het geen politie was, maar mensen van de receptie. Ze riepen dat er brand was en dat we weg moesten.'

Samen met zijn vrouw en twee kinderen wist hij op tijd uit het complex te komen. Daar zagen ze hoe de bovenkant van het gebouw in brand stond. Hij maakte er deze beelden van:

(tekst gaat verder onder de video)

Ambulancepersoneel keek Isbtov en zeven andere bewoners na. Inmiddels maken Isbtov en zijn gezin het goed. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) meldt dat het pand nu onbewoonbaar is door brand- en waterschade. Isbtov heeft voor nu onderdak in het appartementencomplex pal naast de plek van de brand.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Onbewoonbaar

Omdat de brand volgens de politie is aangestoken, werd er vrijdag een onderzoek gedaan op het azc zelf. Isbtov heeft geen idee van de mogelijke brandstichter. 'Ik denk alleen maar: waarom? Waarom zou iemand brand stichten?' Volgens hem was er binnen het complex ook geen ruzie tussen de bewoners.

In totaal is in het azc plaats voor 400 personen. Hoeveel mensen er op dit moment wonen op het complex aan de Amstelstraat is niet duidelijk.

Zie ook: