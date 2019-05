Wethouder Nunspeet herkent zich niet in teleurstelling ondernemers

Het vernieuwde marktplein in Nunspeet is nog niet af maar roept nu al op tot veel discussie. Terwijl de meeste horeca-ondernemers erg blij zijn met het eindresultaat, voelden zich zij niet nauw genoeg betrokken bij het proces.

Wethouder Marije Storteboom herkent zich niet in deze gevoelens. ‘We hebben een uitgebreid inspraakmoment gehad voor iedereen die op wat voor manier dan ook bij het plein is betrokken. Zij hebben hun kans echt gehad om daar ook inspraak op te hebben, maar zij hadden misschien toch nog graag andere dingen gezien’, aldus Storteboom.

Eerder iedereen betrekken

Ondernemer Anne de Glint is tevreden met hoe het plein er nu uitziet. Toch vindt hij dat het proces anders had gekund. ‘Als je iedereen wil betrekken, moet je dat al doen voordat er plannen worden gemaakt. Dan moet er samen gekeken naar wat we eigenlijk willen met het marktplein.’

Verwachtingen te hoog

In eerste instantie waren er drie plannen voor het plein. Deze zijn alle drie afgekeurd door de gemeenteraad. Ook werd het budget kleiner en zo ontstond het plan voor het huidige plein. ‘Als de verwachtingen niet zo hoog waren, denk ik dat iedereen heel tevreden was met het marktplein. Maar omdat er al een verwachting is gecreëerd doordat we allemaal ideeën mochten indienen, werk je jezelf in een situatie waarin je niet wil zitten’, vertelt De Glint.

Realiteit bij de dromen

‘We zijn begonnen met dromen over het plein. Maar uiteindelijk moet daar ook wat realiteit bij omdat je te maken hebt met een budget. In dat proces hadden we misschien beter moeten vertellen dat de plannen ook door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd’, vertelt Storteboom.

Ondanks de weerstand vindt de wethouder dat alle partijen goed zijn betrokken bij de plannen. ‘Ik weet niet of ik het de volgende keer anders zou doen. De gemeenteraad roept altijd ‘geen plannen, geen geld’ dus als een plan niet door kan gaan, moet je naar een ander plan. We hebben wel degelijk daarna alle partijen er daarna weer bij betrokken dus daarin hebben zij weer hun kansen gehad om in te spreken. We nodigen altijd de horeca uit, maar ze komen ook niet altijd. We proberen ze in ieder geval steeds mee te nemen in het proces.’

Nog niet af

Het marktplein is nog niet af. Zo komen er nog boombakken die zorgen voor meer groen, een lichtprojector die in de wintermaanden moet zorgen voor meer levendigheid op het plein en meer zit plekken. In de loop van dit jaar moet het plein helemaal af zijn. Over twee jaar wordt het plein geëvalueerd en ook daar zijn alle ondernemers welkom volgens de wethouder.