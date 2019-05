Bodem Goffertpark onderzocht op bommen en granaten

Vanaf komende maandag wordt er gegraven in het Nijmeegse Goffertpark om te zien of er nog meer explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Aanleiding voor de graafwerkzaamheden is een onlangs gemaakte scan van de bodem van de evenementenweide.

De scan werd drie weken geleden gedaan, omdat er vorig jaar tijdens het concert van Guns N' Roses een granaat werd gevonden. Die scan laat zien dat op meerdere plekken in het park metaal in de bodem zit. Onduidelijk is nog wat voor metaal en welke voorwerpen er in de grond liggen. De gemeente wil dat verder onderzoeken. Mochten er explosieven aangetroffen worden, dan worden deze verwijderd.

Volgens de gemeente levert de eventueel aanwezige oude munitie in de bodem in principe geen gevaar op. Wel zijn er risico's wanneer er in de grond wordt gegraven. Het Goffertpark is gewoon toegankelijk voor het publiek, alleen de locaties waar gewerkt wordt, worden met linten afgezet.

In de maand juni zijn er weer grote concerten in het park: Bon Jovi op 13 juni, Phil Collins op 20 juni en Muse op 27 juni. Het is de bedoeling dat de graafwerkzaamheden voor die tijd afgerond zijn.