Stef Nijland denkt nog belangrijk te zijn voor De Graafschap: 'Ik voel me fris'

Nijland (30) is in potentie een voetballer met bovengemiddelde kwaliteiten die bij een club als De Graafschap het verschil zou moeten maken. Met het oog op zijn technische vaardigheden en verfijnde trap werd de Groninger ook gehaald. Zijn loopbaan wordt echter al jaren gekenmerkt door veel blessureleed en het eerste seizoen van Nijland in de Achterhoek vormde daarop helaas geen uitzondering.

Ziekenboeg

In de eerste seizoenshelft kon de voormalig speler van onder meer PSV, NEC en PEC Zwolle de hoge verwachtingen niet inlossen. Slechts sporadisch was hij van waarde voor De Graafschap. Nijland raakte zijn basisplaats ook kwijt en verdween opnieuw in de ziekenboeg. Zijn laatste wedstrijd was op 16 december in Amsterdam tegen Ajax als diepe spits. De Graafschap verloor met 8-0.

Harde trainen

'Ik heb flink gesukkeld in de tweede seizoenshelft. Op zich had ik een goed trainingskamp in Spanje, maar daarna raakte ik geblesseerd en daar ben ik toen niet lekker uitgekomen. We zijn na de winterstop wat harder gaan trainen. Daar heeft helaas een stukje overbelasting meegespeeld bij mij', denkt de 30-jarige Nijland.

Invalbeurt Ajax

'Door een hamstringblessure lag ik er opnieuw een aantal weken uit. Nu pas kan ik weer lekker aanhaken. Ik voel me weer goed en ben klaar voor de play-offs. Tegen Ajax heb ik woensdag weer het gevoel mogen ervaren om onderdeel te zijn van de ploeg', kijkt Nijland terug op zijn invalbeurt van een kwartiertje.

Rol voor play-offs

'Je wil belangrijk zijn voor de ploeg, maar het lukt niet omdat fysieke klachten in de weg zitten. Daar kun je niet veel aan doe en het is waar je mee moet omgaan. Ik hoop dat er nu nog een rol voor mij is weggelegd de komende weken. Ik ben fris en de trainer kan mij gebruiken.'

Stef Nijland in augustus nog vol goede moed tijdens de voorbereiding

Technisch en tactisch

Nijland zegt veel vertrouwen te hebben in een goede afloop voor De Graafschap. In twee rondes nacompetitie moet de eredivisie veilig worden gesteld. 'We hebben veel kwaliteit in de groep en ook technisch tactisch hebben we ons kunnen meten met goede ploegen. Daar put ik vertrouwen uit.'

Seizoen vergooien

Hij speelde met Willem II al eens play-offs. 'Er zit spanning op, je mag gewoon niet verliezen. In een half uur kun je het hele seizoen vergooien. Mentaal zijn het zware wedstrijden, maar ik ben positief. Onze groep is fit. We weten dat we er nu in een korte periode moeten staan en dat zal ook gebeuren', belooft Nijland.