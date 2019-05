Uitleg Marcouch over trip Saudi-Arabië stuit op kritiek

De Arnhemse politiek blijft kritisch over de reis van de gemeentesecretaris naar Saudi-Arabië. Meerdere partijen tonen zich ontevreden over de uitleg van de Arnhemse burgemeester Marcouch over de reis. Zij vinden dat Arnhem de eigen gedragscode beter moet naleven.

door Huibert Veth

Afgelopen week ontstond er ophef over de dienstreis van topambtenaar Rob van Wuijtswinkel naar Saudi-Arabië, waar hij sprak op een congres. Partijen vroegen zich af of het stadsbestuur zou moeten afreizen naar een land dat mensenrechten schendt. Daarnaast werden de reis- en verblijfkosten door de organisatie betaald, wat in strijd zou zijn met de geldende gedragscode.

Burgemeester Ahmed Marcouch gaf toestemming voor de reis. Het college legde uit het belangrijk te vinden om in dialoog te blijven met Saudi-Arabië. 'Van Wuijtswinkel heeft een bijdrage geleverd aan inzichten voor vernieuwingen in dat land.' De gedragscode is volgens het college onvoldoende duidelijk en heeft aanpassing nodig.

'Code niet aanpassen aan gedrag'

Fractievoorzitter Daniel Becker (ChristenUnie) laat weten niet tevreden te zijn met de antwoorden. 'De integriteitscode had gevolgd moeten worden. De code moet niet aangepast worden aan het gedrag van de ambtenaren. Ook over de deelname aan het congres waren wij teleurgesteld. Het thema 'Putting Citizens First' is nogal wrang in Saudi-Arabië, dat in onze ogen het laatste apartheidsregime ter wereld is.'

'De conclusie dat de code aangepast moet worden is wel makkelijk. Je mag meer zelfreflectie verwachten', zegt fractievoorzitter Ine van Burgsteden (CDA). Ook voor fractievoorzitter Leendert Combee (VVD) blijven er vragen onbeantwoord. 'Is het geld van de congresorganisatie alleen afkomstig van overheden of ook van het bedrijfsleven?'

'Twee maten'

Fractievoorzitter Yildirim Usta (Denk/Verenigd Arnhem) vindt dat er met twee maten wordt gemeten en wijst op eerdere vragen die hij stelde over het werkbezoek van de gemeente aan Wuhan in China. Ook dat land is volgens hem ondemocratisch.

'Onzinnig en onacceptabel', vindt Nico Wiggers (AOP). 'Dit is nooit een cadeautje, dus er zal wel wat tegenover moeten staan. De gemeentesecretaris moet opstappen en de financier EY mag de komende vijf jaar geen opdrachten krijgen van de gemeente.'

'Praatje deugt niet'

De SP heeft inmiddels een debat aangevraagd in de Arnhemse gemeenteraad. De Tweede Kamerfractie van de partij stelde vragen aan de minister. Lokaal leider Gerrie Elfrink: 'Het college praat recht wat krom is. Het smoesje van de burgemeester is goed, maar zijn praatje deugt echt niet.'

Marcouch is vrijdag niet bereikbaar voor een reactie op de kritiek.

