Voormalige wethouders Zutphen over miljoenentekort: 'Ten onrechte vertrouwd op collega's'

Oud-wethouders Coby Pennings (CDA) en René Sueters (BurgerBelang) hebben tussen 2014 en 2018 onterecht vertrouwd op hun collega wethouders. Dat schrijven ze in een open brief, die een reactie is op het onderzoek naar hoe de grote financiële tekorten in Zutphen binnen zeer korte tijd konden ontstaan.

door Madelien Jansen

'Wij hadden vertrouwen in onze medebestuurders en de ambtelijke inbreng. Hier zijn wij de fout ingegaan. Wij hadden dit vertrouwen niet mogen hebben en meer moeten vragen naar en aandringen op duidelijkheid', valt in de brief te lezen.

Pennings en Sueters hebben het gevoel dat beide portefeuillehouders in het sociaal domein destijds onvoldoende op de hoogte waren van de situatie. Wel stellen ze dat zij zelf, net als de raad, meer hadden moeten doen. 'Het Plein, Delta, Jeugdzorg, WMO enz. kwamen regelmatig aan de orde in de collegevergaderingen, maar telkens was het antwoord dat alles goed zou komen en dat de tekorten uit de reserves betaald konden worden.'

'Niet gehoord'

Het stoort de twee ex-wethouders dat zij zelf niet zijn bevraagd voor het onderzoek van de rekenkamercommissie. 'Wij kunnen onze meningen en ideeën nergens kwijt, vandaar dat wij het nodig vonden een openbare brief in te brengen in deze discussie.'

Ook vinden ze het vreemd dat hun oud-collega Patricia Withagen een interview met de rekenkamercommissie heeft afgeslagen, terwijl zij direct betrokken was. 'Reden voor haar was 'wegens onvoldoende geachte toegang tot informatie'. Zij was de langstzittende wethouder en heeft alle portefeuilles in het sociaal domein in haar beheer gehad. Hoezo onvoldoende toegang?'.

Vragen onbeantwoord

Volgens de twee ex-wethouders is de onderste steen nog lang niet boven water. Het rapport van de rekenkamercommissie, dat eind april naar buiten kwam, gaat volgens hen te weinig in op hoe en wanneer het zo uit de hand heeft kunnen lopen. 'Al met al heeft de rekenkamercommissie een goed feitelijk rapport neergelegd, maar lang niet alle vragen zijn beantwoord.'

De oud-wethouders zijn van mening dat er eerst meer antwoorden moeten komen, voordat er harde conclusies en gevolgen getrokken worden. 'Wij willen niet weglopen voor het nemen van verantwoordelijkheden maar dit voelt niet goed, wij zijn niet gehoord maar worden wel verantwoordelijk gehouden voor de misère in het sociaal domein.'

De gemeente kampt met een gat van zo'n 12 miljoen euro en moet daardoor de komende jaren miljoenen bezuinigen. In de eerstvolgende raadsvergadering van 20 mei debatteert de raad over het rapport, dan wordt duidelijk welke gevolgen het onderzoek heeft voor het huidige college.

