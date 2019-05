Charlison Benschop uit voorzorg niet op kunstgras van Cambuur

Dat besluit heeft te maken met het kunstgras waarop Cambuur speelt. Zondag speelt De Graafschap de eerste wedstrijd in Friesland met als inzet een plek in de finale van de play-offs.

Verouderd veld

'Charlison zal niet starten', is trainer Henk de Jong duidelijk. 'Hij heeft al weken fysiek last van zijn benen en rug. Cambuur heeft een verouderd kunstgrasveld. Dat is keihard. We zijn hem voor de rest van de play-offs kwijt als hij daarop gaat spelen. Die jongen heeft de afgelopen vijf jaar nooit op kunstgras gespeeld. We hebben hem nog hard nodig.'

Op de aanval

De Graafschap gaat vol voor de zege in Leeuwarden. 'Vorig jaar hebben in de play-offs tegen Telstar wat gereserveerd gespeeld. Dat doen we niet meer nu. We spelen vol voor de overwinning, ook zondag. Dat ligt deze groep ook het beste. Het gaat over twee wedstrijden, maar we willen ook daar winnen.'

Complete groep

Fabian Serrarens is centrumspits in Leeuwarden en vervangt op die positie Benschop. Azor Matusiwa herstelde goed van een elleboogstoot op het hoofd tegen Ajax. Erik Bakker is geblesseerd. Ted van de Pavert is door ziekte voorlopig uitgeschakeld. 'De groep is zo goed als compleet. We hebben er heel veel zin en zijn er ook helemaal klaar voor', was De Jong positief.

Vermoedelijke opstelling: Bertrams, Owusu, Straalman, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Matusiwa, El Jebli, Vet; Narsingh, Serrarens, Burgzorg