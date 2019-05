Peter Hofstede studiogast bij De Week van Gelderland

Peter Hofstede is vanmiddag aanwezig in het Omroep Gelderland programma De Week van. De technisch manager van De Graafschap zal praten over Henk de Jong, de nacompetitie en zijn eigen beleid.

Trainer De Jong staat met zijn huidige werkgever voor een pikant duel. Cambuur Leeuwarden is tegenstander van De Graafschap in de play-offs en is ook volgend seizoen ook de nieuwe werkgever van De Jong. Hofstede geeft tekst en uitleg hoe De Graafschap daarmee omgaat.

De Graafschap staat weer eens in de nacompetitie. Is de club daar klaar voor of moet serieus rekening worden gehouden met degradatie? En hoe zit het met al die aflopende contracten bij De Graafschap en wie wordt de nieuwe trainer in Doetinchem?

De Week van is een actualiteitenprogramma van Omroep Gelderland en is iedere vrijdag te horen en te zien. Hofstede is op radio rond 17.15 uur te beluisteren. Een half uur later geeft hij een interview op TV.