Vitesse wint de play-offs? 'Dat is te arrogant, de kans is 50 procent'

Het seizoen van Vitesse was er één met ups en downs. Maar eigenlijk begint het voetbalseizoen voor de Arnhemmers nu pas echt. Het Europees voetbal moet veilig gesteld worden en zaterdag staat de eerste wedstrijd in de play-offs te wachten bij FC Groningen.

Voor trainer Leonid Slutskiy worden de play-offs een 'belangrijk avontuur', zoals hij dat zelf zegt. 'Het zijn vier teams van ongeveer hetzelfde niveau, het zal interessant worden.'

Vitesse lijkt van de vier teams op dit moment het beste in vorm te zijn na de 6-1 winst tegen De Graafschap en de 3-1 overwinning bij VVV Venlo. Daarnaast is Europees voetbal gewoon een keiharde doelstelling in Arnhem. Toch wil de trainer nog niet uitspreken dat Vitesse de play-offs moet winnen. 'Het is echt te arrogant om nu al te denken aan de volgende ronde. Ik denk namelijk dat de kans echt 50 procent is', stelt de Rus.

Matavz belangrijke pion

Vitesse-aanvaller Tim Matavz is een van de belangrijkste pionnen voor Slutskiy om de play-offs wel winnend af te sluiten. De Sloveen is de laatste weken klaargestoomd om nu topfit te zijn voor het toetje van het seizoen.

'Ik voel me goed. Maar ik ben zeker nog geen honderd procent. Toch zie ik de play-offs wel als een manier om mijn seizoen nog goed te maken. Ik heb door mijn beenbreuk weinig wedstrijden kunnen spelen, nu kan ik ze wel spelen. Ik ga dus ook mijn best doen de komende wedstrijden', aldus de spits.

Van Matavz wordt dan ook veel verwacht. 'Ja, ze zeggen telkens dat ik de topscorer van de play-offs wordt. Maar dat is niet belangrijk. Het is belangrijker dat we gaan winnen. We maken de laatste tijd veel doelpunten, dat moeten we nu doorzetten.

Groningen moeilijke tegenstander

Volgens Matavz en Slutskiy is Groningen niet de makkelijkste tegenstander om te treffen. 'Als je kijkt naar hun tweede seizoenshelft hebben ze een enorme vooruitgang gemaakt. Hun vorm is nu gelijk aan die van ons', vertelt de Rus.

Als de vorm gelijk is, geeft ervaring nog wel eens de doorslag. Voor Slutskiy zijn het zijn eerste play-offwedstrijden ooit. 'Maar ik heb wel veel ervaring in de Champions League en de Europa League. Daar spelen we ook uit en thuiswedstrijden. Maar het is moeilijk om te zeggen of die ervaring helpt. We hebben ook ervaren spelers en spelers die ervaring hebben met play-offwedstrijden. Maar of dat nou de doorslag geeft, is niet te zeggen.'

Buitink en Clarke-Salter ontbreken

Bij Vitesse ontbreken zaterdag wel twee potentiële basisspelers. Jake Clarke-Salter ontbreekt door knieproblemen en Buitink heeft last van zijn lies. Beide spelers stonden vrijdag niet op het veld. Zij zullen vervangen worden door Van der Werff en Matavz.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark, Ødegaard, Serero, Bero, Büttner, Linssen en Matavz.