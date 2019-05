Het is een groot mysterie: waar is de muntschat van Wapenveld gebleven? De 301 munten werden 85 jaar geleden gevonden en al die jaren zorgvuldig bewaard. Maar nu de Stichting Recreatie Wapenveld een deel van de schat wil tentoonstellen, zijn de munten ineens spoorloos verdwenen.

door Maaike de Glee

'Rara, waar is de muntschat gebleven?' Voor Jan Nitrauw, secretaris van de Stichting Recreatie Wapenveld is het een groot raadsel. 'We weten precies welke munten er geweest zijn en in welke staat ze waren. Dat schijnt niet al te best geweest zijn. Er zaten munten bij uit de tijd van Philip de Schone en ook veel munten uit Deventer, want die sloegen toen zelf al munten. En ook heel veel munten uit Duitsland. Dat laatste verklaart ook de verbondenheid tussen de kloosters met elkaar.'

Begraven

Het klooster Hulsbergen in Wapenveld werd in 1523 tegen de wil van de fraters door de hertog van Gelre overgedragen aan het klooster van de Benedictijnen in Hattem. De hertog wilde de Benedictijnen te vriend houden. Maar om te voorkomen dat de zorgvuldig opgebouwde muntschat ook in de handen van de Benedictijnen kwam, werden de munten begraven.

Afbeelding van een stuiver die onderdeel maakt van de Wapenveldse muntschat, tekst gaat verder onder afbeelding.

'Die schat is zeer waarschijnlijk vergeten of de kennis is niet gedeeld', vertelt Nitrauw. Want pas in 1934 werd de schat gevonden in een Jacobakannetje door een arbeider. 'Zowel de vinder als de eigenaar van de grond hadden recht op de helft van de muntschat. De Historische Vereniging Felua kreeg toen lucht van de munten. Zij hebben toen de schat voor 30 gulden gekocht van de vinder en de eigenaar van de grond schonk de rest.

Munten spoorloos

Tientallen jaren was de muntschat onderdeel van de Felua-collectie. In 2015 werd de collectie overgedragen aan de Oudheidkundige vereniging van Apeldoorn. Uit navraag blijkt dat die vereniging nog druk bezig is met het in kaart brengen van de hele, 4000 items tellende Felua-collectie. Maar tot op heden is er nog niets gevonden van de muntschat uit Wapenveld.

'We wachten het rustig af. En als ze de schat vinden mogen ze me bellen, maar ze mogen de schat wel houden hoor, zegt Nitrauw, die er nog steeds wel vertrouwen in heeft dat de schat vroeg op laat een keer opduikt.

Het gaat om het verhaal

'Het gaat ons niet om de waarde van de munten, het gaat ons om het verhaal. En de munten kunnen een stukje vertellen van het verhaal van het voormalige klooster Hulsbergen hier in Wapenveld.' Ook wordt er dit najaar met een grondradar onderzoek gedaan naar het terrein waar het klooster vroeger moet hebben gestaan. Die radar kan tot vier meter diep in de grond kijken. Zo kunnen experts bepalen uit hoeveel gebouwen het klooster bestond en de geschiedenis verder ontrafelen.