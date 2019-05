Politie doet aanvullend onderzoek na brand bij azc Winterswijk

De brand zette in de nacht van woensdag op donderdag de bovenste verdieping van een pand in lichterlaaie. Uit politieonderzoek kwam al naar voren dat de brand is aangestoken. De politie tast nog in het duister wie dat heeft gedaan.

Niet onbewoonbaar verklaard

In samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt deze vrijdag het pand verder bekeken. Een woordvoerder van het COA zegt dat het pand, dat brand- en waterschade opliep, op dit moment niet onbewoonbaar is verklaard.

'Maar voor nu zijn de bewoners van twee appartementen elders in het azc ondergebracht', geeft zij aan.

In totaal is in het azc plaats voor 400 personen. Hoeveel mensen er op dit moment wonen op het complex aan de Amstelstraat is niet duidelijk.

