Oranjefietsroute geopend in Montferland

De route voert fietsers door middel van speciale bewegwijzering langs verschillende knooppunten in Nederland en Duitsland. Langs de route zijn informatieborden geplaatst met informatie over het koningshuis. De fietsroute sluit aan op het traject Lingen-Apeldoorn, dat zes jaar geleden door prinses Margriet in Diepenheim werd geopend.



Fietsers kunnen per direct gebruikmaken van de route. Het is mogelijk om het traject in twee richtingen af te leggen. Er zijn tussenstops in onder meer Brummen, Rheden, Doesburg, Doetinchem, Zevenaar en ’s-Heerenberg aan Nederlandse zijde en in Emmerich am Rhein, Kleve, Bedburg-Hau, Kalkar, Xanten en Rheinberg aan de Duitse kant.