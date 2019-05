Apeldoorns sloopbedrijf maand stilgelegd door inspectie

Het bedrijf verwijderde het asbest niet goed. Dat werd in 2011, twee keer in 2013, in 2017 en in december vorig jaar vastgesteld door de inspectie.

Na de inspectie in 2017 was het bedrijf al gewaarschuwd niet nog een keer in de fout te gaan. Maar een inspecteur zag in december 2018 dat het asbest weer niet goed en veilig werd verwijderd.

Nog één project

Het bedrijf mag van de Inspectie SZW vrijdag nog voor één project wat afrondend werk doen. De inspectie kan een bedrijf stilleggen als dat vaker dezelfde fout maakt.