LIVE | Het eerste ooievaarsei is uit! En dit is de naam van het kleintje

Piet van Andel ontfermt zich als vogelliefhebber over de eieren, en nu ook over de pasgeborene. Hij kon vannacht de slaap niet vatten en kwam drie keer uit bed om te zien of het kuiken al vooruitgang boekte. Maar het ging maar heel moeizaam.

'Ik zag dat hij het niet ging redden en vond dat ik iets moest doen', vertelt Piet, die ingreep. 'Normaal help je zo'n beestje niet, want het is de natuur, maar in dit geval is alles anders. Hij was al zo lang bezig en maakte geen vorderingen.'

Piet hielp met de grootst mogelijke voorzichtigheid het kuiken verder op weg. 'Zijn bewegingen zagen er heel vermoeid uit, dus heb ik voorzichtig wat ruimte gecreëerd om hem eruit te laten komen. Dit hele project is gericht op het redden van de ooievaarskuikens, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen hem erin te laten zitten.'

Vader doodgeschoten

De eieren kwamen in de Ooievaarsopvang terecht nadat het ooievaarsmannetje op zijn nest in De Lutte door een onbekende werd doodgeschoten. Het vrouwtje kon daarna niet in haar eentje voor haar ongeboren kroost zorgen en dus kozen de experts ervoor de eieren weg te halen en in een broedmachine te plaatsen.

En met succes: het eerste ei is nu uit. Piet heeft het kleintje ook alvast een naam gegeven: Sander Ben Vogelaar. 'Normaal gebeurt dat niet, maar ik vond dat we nu een uitzondering mochten maken.'

'Ik heb het kuiken vernoemd naar de twee vogelaars die de eieren hier met de grootst mogelijke zorg naartoe hebben gebracht. Zij hebben er veel energie en tijd in gestoken ze veilig hier te brengen.'

Slapen, eten en poepen

De kleine ooievaar maakt het goed. 'Hij ligt te slapen onder de lamp in een bedje van hooi. Ik vertrouw erop dat-ie goed gaat eten.'

'Wat hierna gaat komen? Nou, het gaat net als met een baby: het is een ritme van slapen, eten en poepen. Sander probeert ook al een beetje te klepperen, hoe wankel en slap hij ook is. Hij deed net al een poging.'

'Alle vertrouwen in Piet'

Sander Wansing, de vogelaar naar wie het kleine kuiken mede vernoemd is, volgde de geboorte van de ooievaar aandachtig via de livestream. Hij zit momenteel in het buitenland, maar is volledig op de hoogte. 'Het is hartstikke fijn dat het goedgekomen is', zegt hij.

Wansing had er alle vertrouwen in dat de ooievaars het zouden redden in Herwijnen. 'Ik wist dat Piet heel goed voor de eieren zou zorgen. Als het hem niet zou lukken, zou niemand het kunnen.'

Dat het eerste ooievaarsjong zijn naam draagt, vindt Sander een mooie geste. 'Normaal gebeurt dat nooit, maar dit was een uitzondering. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Als ik binnenkort in de buurt ben, ga ik zeker een kijkje nemen.'

