Acht auto's afgevoerd tijdens grote controle in Heumen

Burgemeester Marriët Mittendorff van de gemeente Heumen is erg tevreden met de opbrengst van een grootscheepse controle vandaag in de gemeente. Er werden onder meer acht auto's afgevoerd en er werd meer dan 30.000 euro aan openstaande boetes geïnd.

De controle werd gehouden door onder andere de gemeente, politie, belastingdienst, de Rijksdienst voor het wegverkeer en de Omgevingsdienst regio Nijmegen. Zij controleerden bijvoorbeeld op openstaande boetes. In totaal werden 121 voertuigen gecontroleerd. Dit gebeurde op het Kerkplein voor het gemeentehuis.

'Mooie controledag'

'Het is een mooie controledag geworden', vertelt burgemeester Mittendorff. 'Er zijn acht auto's afgevoerd. Zeven keer was dat omdat de eigenaren van het voertuig hun schuld aan de belastingdienst niet konden betalen. De andere auto werd in beslag genomen omdat de bestuurder al een paar keer betrapt was op het rijden zonder rijbewijs.'

Maar dat was niet de enige opbrengst. Er is ook 30.000 euro aan openstaande boetes geïnd en er zijn twee personen aangehouden voor mogelijke uitkeringsfraude. Een persoon is door agenten meegenomen omdat hij met drugs op achter het stuur zat.

Meer dan 70 km/uur te hard

Daarnaast heeft de politie bijna 100 bekeuringen uitgereikt voor diverse verkeersovertredingen zoals rijden zonder gordel, bellen, rijden zonder rijbewijs en snelheid. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 123 km/uur waar 50 km is toegestaan.

Nog een keer?

De gemeente is tevreden over de opbrengst. 'We geven hiermee een signaal af. We kunnen niet uitsluiten dat we nog een keer gaan controleren. In alle auto's die we hebben aangehouden wisten we ook iets te vinden, dat is anders niet zo makkelijk. Het is dus een goede actie', vertelt de burgemeester.