Brand in asielzoekerscentrum Winterswijk is aangestoken

De brand in het asielzoekerscentrum in Winterswijk is aangestoken, dat meldt de politie donderdag.

De complete bovenverdieping van het pand aan de Amstelstraat stond in de nacht van woensdag op donderdag in lichterlaaie. Drie personen vluchtten in de vroege ochtend voor de vlammen. Zij ademden rook in en werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Vijf anderen werden eveneens gecontroleerd.

Omdat niet meteen duidelijk was wat de oorzaak was van de brand, heeft de politie forensisch onderzoek gedaan. Aan het eind van de middag werd duidelijk dat er sprake is van brandstichting. De politie is nog altijd op zoek naar de dader(s).

Om erachter te komen wie dit heeft gedaan zal er een buurtonderzoek worden gehouden en worden eventuele camera's in de omgeving bekeken. De politie zoekt ook nog getuigen.

Onbewoonbaar?

Of de brand gevolgen heeft voor de huisvesting aan de Amstelstraat is nog ongewis. Als een deel van het azc tijdelijk onbewoonbaar wordt verklaard, zal eerst gekeken worden of bewoners elders op de locatie terechtkunnen. 'Dat zou het mooiste zijn', aldus woordvoerder Alet Bouwmeester van het COA.

Zie ook: