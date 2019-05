Koos Alberts brengt postuum nieuwe muziek uit

Hij overleed in september vorig jaar, maar er is nu toch nieuwe muziek uit van Koos Alberts. Het is zijn laatste muzikale groet.

Het gaat om de single Een Amsterdammer. René Karst heeft het liedje speciaal voor Koos Alberts geschreven. De destijds in Harderwijk woonachtige Alberts was in zijn studio een tijd bezig met de single. Op verzoek van de familie is besloten het nummer na zijn dood alsnog uit te brengen als een laatste muzikale groet.

Tekst gaat verder onder de videoclip.

Maar er is niet alleen nieuwe muziek van Koos Alberts, er komt ook een boek over hem De dochter van de volkszanger, Christa Krommenhoek, is bezig met een boek over het leven van Koos en zijn vrouw Joke. Dat zal later dit jaar worden uitgebracht.