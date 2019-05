Raad Lingewaard stemt in met herbouw gemeentehuis na aanslag

door Sven Strijbosch

Het gebouw werd op 22 augustus vorig jaar grotendeels verwoest toen een verwarde inwoner van Lingewaard met zijn auto vol gasflessen naar binnen reed. In de daaropvolgende brand kwam de man om het leven.

De herbouw van het pand kost miljoenen. Een groot deel van het gemeentehuis kan met herstelwerkzaamheden blijven staan, maar de voorkant van het gebouw moet opnieuw worden opgebouwd.

'Kosten later openbaar'

Om hoeveel geld het exact gaat, is nog onduidelijk. 'Ik ben nog bezig met de verzekeringsmaatschappij voor de uitkering. En we zitten nog in de aanbesteding. Dus op dit moment kan ik er niks over zeggen', stelt burgemeester Marianne Schuurmans. De financiële stukken zijn nog strikt geheim en de kosten worden later openbaar.

Tekst gaat door onder de impressie van het vernieuwde gemeentehuis



Foto: Gemeente Lingewaard

Kritiek op uitbreiding

Kritiek was er ook op de herbouwplannen. Er komt een uitbreiding voor een raadszaal en dat kost geld. 'Het geld klotst hier niet tegen te plinten', stelt SP-fractievoorzitter Carla Claassen. Het is volgens haar niet te rijmen met bijvoorbeeld voorgenomen bezuinigingen op het sociaal domein. Ze noemt de raadszaal 'een speeltje van de raadsleden'. De politiek in Lingewaard vergaderde altijd elders, bijvoorbeeld in een feestzaal in Huissen.

'Die extra ruimten zijn broodnodig', zegt CDA'er Theo Peren. 'De raad kan er vergaderen, maar die ruimten dienen ook als vergaderruimten.' Politici benadrukken dat het om sober herbouwen gaat. 'We krijgen echt geen gouden deurknoppen en doen het niet uit luxe. We doen het zodat ambtenaren hun werk goed kunnen doen. Dat lijkt me in ieders belang', zei D66-voorman Léon Dekkers eerder.

Tekst gaat door onder de impressie van de nieuwe vergaderruimten



Foto: Gemeente Lingewaard

Veel veranderd

Lingewaard grijpt de mogelijkheid aan om het gemeentehuis helemaal klaar te maken voor de toekomst. In de acht jaar dat het gemeentehuis er stond is er namelijk veel veranderd, zo stelt de gemeente.

De gemeente heeft er medewerkers bijgekregen, privacy-richtlijnen zijn gewijzigd en er moet nadrukkelijk worden stilgestaan bij veiligheid. In het vernieuwde gemeentehuis wordt daar rekening mee gehouden. 'Door de open werkplekken was het voor ambtenaren niet mogelijk om privacygevoelige gesprekken te voeren. Mensen werden daarom altijd in vergaderruimtes ontvangen. Er is in het gebouw al een forse schaarste aan overleg en vergaderruimtes', zegt Schuurmans. Daar moet nu verandering in komen.

'Gasten liepen door het hele gebouw naar vergaderruimtes of overleggen. Dit kwam de privacy, maar ook de beveiliging niet ten goede', vervolgt de burgemeester. Er komt daarom een strikte scheiding tussen het gedeelte voor ambtenaren en het gedeelte voor bezoekers.

De slechte akoestiek wordt ook aangepakt en de gemeente zet in op duurzaamheid met LED-lampen en zonnepanelen.

