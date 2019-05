Ook Nijkerk overschrijdt budget jeugdzorg

Net als veel andere gemeenten in Gelderland denkt ook Nijkerk meer te moeten uitgeven aan jeugdzorg dan begroot. In totaal verwachten ze voor dit jaar een tekort van 1,3 miljoen. Nijkerk krijgt 7,7 miljoen van het Rijk, de rest van het bedrag wordt aangevuld door de gemeente. Later zal het college aangeven hoe ze die kosten wil dekken.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ze zijn wettelijk verplicht iedere jongere die hulp nodig heeft hulp te leveren. Het aantal jongeren dat zorg krijgt is in Nijkerk redelijk stabiel, maar er is wel een toename in hetzij de hoeveelheid hulp en/of de zwaarte van de hulp.Het college zegt het opvallend te vinden dat binnen Nijkerk 30% van de totale kosten naar 35 kinderen gaat. Zij zitten bijvoorbeeld intern bij een hulporganisatie.

De afgelopen jaren heeft Nijkerk meer uitgegeven dan begroot. De tekorten lopen in de miljoenen. Wethouder Nadya Aboyaakoub- Akkouh schrijft in een persbericht: “Jeugdhulp is duur en daarom moeten we alles op alles zetten om er efficiënt mee om te gaan. Ik ben ook blij dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten namens gemeenten bij het Rijk aan de bel trekt en voor gemeenten om meer geld vraagt voor jeugdhulp. Bovenal moeten we niet vergeten dat het hier gaat om kwetsbare kinderen. Wij willen in Nijkerk dat iedere jongere die dat nodig heeft ook snel goede en passende hulp krijgt.“