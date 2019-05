Burgemeester Lingewaard gaat voor tweede termijn en belooft taart

door Sven Strijbosch

De VVD-politica begon in 2013 aan haar burgemeesterschap in Lingewaard. Daarvoor was ze burgemeester van Millingen aan de Rijn. 'U zult me zakelijk maar ook privé in alle kernen tegenkomen', zei ze bij haar aantreden. Al snel kwam ze dan ook in de gemeente Lingewaard wonen.

Raadsleden zijn te spreken over de burgemeester. 'Ze is buitengewoon goed', zegt Theo Peren van het CDA. 'Het is een hele fijne, benaderbare burgemeester die bijzonder populair is onder de bevolking. Als er iets gebeurt stelt ze ons heel snel op de hoogte', voegt Léon Dekkers van D66 toe. Dekkers doelt daarmee onder meer op de aanslag van vorig jaar. Een man reed met zijn auto en gasflessen het gemeentehuis in Bemmel binnen. Die gebeurtenis maakte veel indruk. 'Het is zo onwerkelijk. Zeker omdat de actie heel gericht was', zei de burgemeester na dat incident.

'Ik vind haar erg kundig', stelt Lianne Duiven van GroenLinks. Maar uiteraard zijn er ook aandachtspunten. 'Soms is ze erg snel in haar oordeel. Daarnaast is ze wel erg gericht op ondernemers. Ik zou haar een bredere blik gunnen. Er zijn ook heel veel mensen die geen ondernemer zijn. Uiteindelijk is ze burgemeester voor alle Lingewaarders.'

Taart bakken

Dat de burgemeester mag aanblijven is reden voor taart. 'Zou ze al taart aan het bakken zijn om de raad te overtuigen', vroeg Dekkers zich voor de raadsvergadering af. 'Lol', reageerde de burgemeester op Twitter. 'Helaas niet. Taart zou als poging tot beïnvloeding gezien kunnen worden, dus dat doe ik niet. Pas als de benoeming over een aantal maanden zeker is ga ik mijn bakkunsten over jullie uitstorten.' Dekkers hoopt dat die belofte wordt ingelost.

Helemaal officieel is het nog niet. Het advies van de gemeenteraad gaat naar de Commissaris van de Koning. Met een koninklijk besluit kan de burgemeester vervolgens worden herbenoemd.