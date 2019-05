LHBTI'ers in Gelderland voelen zich vaak onveilig: ‘Wij lopen niet hand in hand'

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de provincie. Vijftien procent van die groep geeft aan zich vaak onveilig te voelen op werk of school. ‘Wij lopen niet hand in hand over straat. Ik heb toch een alertheid, omdat ik nooit weet wie ik ga aantreffen’, zegt een ondervraagde die daarmee het onveilige gevoel wil onderstrepen.

Het onderzoek is gedaan onder 5.500 man. De groep LHBTI’ers geeft veel vaker dan andere groepen aan zich niet thuis te voelen in hun eigen buurt, de buurt niet gezellig te vinden of een onveilig gevoel in hun woonomgeving te hebben.

Provincie schrikt

De provincie schrikt van de cijfers en zegt dat de acceptatie en veiligheid van de Gelderse LHBTI’ers beter moet. ‘Ik wil dat alle LHBTI’ers zich veilig voelen. Ik roep daarom gemeenten op zich in te spannen voor een omgeving waar LHBTI’ers zichzelf kunnen en durven te zijn’, aldus gedeputeerde Bea Schouten.

In het onderzoek konden LHBTI'ers aangeven wat een eventuele oplossing zou kunnen zijn voor verbetering. Volgens Schouten kan de situatie verbeteren als er op scholen, in de zorg en sport betere voorlichting komt.

Incident

Eerder deze week kwam al naar buiten dat een kwart van de LHBTI'ers weleens een incident heeft meegemaakt. Schelden en intimidatie komt daarbij het vaakst voor. Die incidenten worden volgens het onderzoek vaak niet gemeld. Dat komt omdat de betrokkene het niet als belangrijk ziet of denkt dat melden niet helpt.

