'Eerste dodelijke verkeersslachtoffer Selterskampweg Bennekom'

Een dode eekhoorn op de Selterskampweg in Bennekom. 'Vanmorgen viel het eerste dodelijke verkeersslachtoffer', staat erbij. De foto is tekenend voor verkeersproblematiek in het dorp Bennekom. 21 mei gaat de gemeente met omwonenden in gesprek over een oplossing.

door Joukje Beiboer

'Het gaat hier een keer mis', zegt Dennis Keizer die het treurige voorval fotografeerde. Hij is bang dat er binnenkort menselijke slachtoffers vallen. Duizenden auto's rijden er dagelijks door zijn straat, vaak veel te hard. 'Zeker 's avonds', zegt Keizer. De 30 km/uur-weg voor zijn deur is een doorgaande weg geworden.

Sluipverkeer A12 en A50

Dagelijks gebruiken honderden automobilisten de Selterskampweg als sluiproute, bleek uit metingen van de gemeente Ede. Bijna de helft van alle automobilisten die voorbij rijden, gebruikt de route als sluiproute. Vooral als er file staat op de A12 of A50 is het in Bennekom-Oost druk.

Omwonende zijn al het sluipverkeer zat. Ook omdat automobilisten vaak veel te hard rijden. In 15 procent van de gevallen rijden ze zelfs harder dan 44 kilometer per uur terwijl de maximum toegestane snelheid dus maar 30 kilometer per uur is.

Gemeente beloofde al in 2017 verbetering

Keizer laat zijn kinderen niet alleen de drukke weg voor zijn huis oversteken. 'We hebben twee jonge kinderen, als we die met de fiets de wijk in willen sturen, lopen we altijd mee.' Volgens hem moet de gemeente snel ingrijpen om grote ongelukken te voorkomen.

De gemeente wil ook ingrijpen. Maar Keizer vindt dat het lang duurt voordat er ook echt iets gebeurt. De raad besloot in 2017 unaniem dat er de verkeersoverlast in Bennekom-Oost aangepakt moet worden. Maar tot nu toe is er nog niks gebeurt. Dat lijkt te veranderen.

Meepraten op 21 mei

In een brief aan omwonenden staat namelijk: 'De gemeente vindt dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn om de snelheid van het verkeer te verlagen en de 30 km/u-inrichting te verduidelijken.' Aanstaande dinsdag, 21 mei, staat er een informatieavond voor omwonenden op de planning. Die begint om 19.30 uur in De Brink in Bennekom.

De gemeente wil met bewoners in gesprek gaan over de oplossingen op de korte termijn, maar geeft al aan dat niet alles mogelijk is. 'Wegafsluiting of eenrichtingswegen zijn niet aan de orde.'

