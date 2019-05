VIDEO | Pasgeboren Maleise beren bepalen zelf wanneer ze zich laten zien

De beren werden vorige week geboren en zitten nog altijd in hun kraamverblijf met hun moeder. 'We laten ze voorlopig even met rust. Want vooral de moeder moet zich even heel erg veilig voelen nu. Als zij iets ruikt of hoort, kan het zomaar zijn dat ze haar jongen opeet', zegt Lukkenaar.

Het is volgens de pr-man dan ook nog niet te zeggen wanneer de beesten naar buiten komen. 'Dat bepalen de dieren vooral zelf. Ze worden vanzelf nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Dus ze komen vanzelf naar buiten.'

Bijzondere bevalling

En volgens de dierentuin is het belangrijk om zuinig te zijn op deze dieren. Want Maleise beren krijgen niet zo snel jongen. 'Er zijn maar 38 Maleise beren in heel Europa, waarvan 26 vrouwen. Er zijn dus te veel vrouwen en die zijn vaak allemaal al op leeftijd. We zijn er dus trots op dat het nu gelukt is om met deze dieren te fokken', zo vertelt Lukkenaar met een grote glimlach.

