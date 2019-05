Wanbeleid bij Nijmeegse Zorggroep Sifa: 'Het is een puinhoop, een zinkend schip'

'Eigenlijk werk ik alleen op kantoor, maar ik ga zo meteen naar een mevrouw in de wijk toe, omdat ze anders niet geholpen wordt met eten. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt.' Op de bank zitten twee medewerkers van Sifa Zorggroep. Boos en verdrietig.

'Sifa begon goed. We zijn heel snel gegroeid. Hadden op een gegeven moment 120 cliënt en 50 man personeel. Maar onze bestuurder is erg onprofessioneel. Ze had geen idee wat ze aan het doen was. Voerde 's ochtends een sollicitatiegesprek in haar eentje met iemand die dan dezelfde avond nog naar een cliënt moest. Daar zaten studenten bij die geen enkele opleiding hadden.'

Via sms ontslagen

De beide dames willen anoniem hun verhaal doen aan Omroep Gelderland, omdat ze zich zorgen maken om wat er gebeurt bij Sifa en hoe de cliënten daar de dupe van worden. Wij weten hun naam, maar ze zijn bang dat ze ontslagen worden als ze die naar buiten brengen. 'Een collega die in een app-groep stevige kritiek uitte, werd onmiddellijk via een sms op staande voet ontslagen.'

Ik werd opgeslokt door interne conflicten met medewerkers Oprichter en bestuurder Zorggroep Sifa

De oprichter en enige bestuurder van Sifa erkent dat er problemen zijn. 'Ik werd opgeslokt door interne conflicten met medewerkers, maar vooral met een man in de Raad van Toezicht. Hij heeft geprobeerd mij kapot te maken.' De man is al vaker in opspraak geraakt. 'Deze week heb ik er alles aan gedaan om de boel te redden', zegt de bestuurder. 'We hebben extra personeel aangenomen. En het ontslag van de medewerker is teruggedraaid.'

Inspectie neemt maatregelen

Of dat nog op tijd is, is de vraag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft deze donderdag een gesprek gehad met de bestuurder en gaat in ieder geval maatregelen nemen. Of dat dwang tot verbetering, een boete of sluiting is, is nog onduidelijk.

De inspectie meldt: 'Op basis van de bevindingen van het laatste bezoek heeft de inspectie besloten dat het tijd was om in te grijpen. Er is onvoldoende vertrouwen in de huidige aansturing van Sifa om, zonder tussenkomst van de inspectie, adequate verbetermaatregelen door te voeren. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk voor het garanderen van kwalitatief goede en veilige zorg voor de cliënten en transparante bedrijfsvoering.'

De sfeer is zo verziekt dat bijna een derde zich ziek heeft gemeld Medewerker Zorggroep Sifa

Ondertussen zit één van de twee medewerkers te huilen op de bank. 'Nooit was er geld voor iets; niet voor cursussen om onze BIG-registratie te houden, niet voor teambuilding, niet voor een fatsoenlijke computer voor de boekhouder, terwijl wij zoveel cliënten hadden dat we keihard moesten werken. Er móet veel geld binnen zijn gekomen. Ondertussen is de sfeer zo verziekt dat bijna een derde zich ziek gemeld heeft en we niet meer weten hoe we moeten zorgen dat er verzorgenden bij de mensen thuis komen. Bij sommige mensen is niemand geweest.'

Faillissement aangevraagd

Volgens de medewerkers heeft de bestuurder inmiddels een faillissement aangevraagd. De bestuurder wil dat niet bevestigen of ontkennen. 'Ik werk er keihard aan om alles te verbeteren.'