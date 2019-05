GelreDome ziet Songfestival wel zitten: 'Dat zou iets bijzonders zijn voor Arnhem'

Het Eurovisie Songfestival is in volle gang en Duncan Laurence gooit hoge ogen bij de bookmakers. Nederland zou dan voor het eerst in 44 jaar gastland worden van het megaspektakel. Directeur Hérald van de Bunt zou dat best in zijn GelreDome willen organiseren. 'Dat zouden we heel graag doen; dat zou wel iets bijzonders zijn voor Arnhem.'

Duncan Laurence is al wekenlang de favoriet om het liedjesspektakel in Tel Aviv te winnen en dus worden in Nederland de agenda's al stiekem tevoorschijn gehaald. De RAI Amsterdam, de Ziggo Dome, de IJsselhallen in Zwolle, Ahoy in Rotterdam en het Maastrichtse MECC hebben het mega-evenement al met potlood op de kalender staan.

Maar vergeet het GelreDome in Arnhem niet. 'Natuurlijk, het zou fantastisch zijn. Wij kunnen dat zonder enige twijfel organiseren. Wij hebben zoveel ervaring met grote evenementen, hebben al zoveel grote namen ontvangen. De maat van de locatie past en de podiumtechniek is voldoende zonder dat je te veel hoeft uit te bouwen', praat Van de Bunt enthousiast.

Niet zomaar een evenement

Het Songfestival is ook niet zomaar een evenement: de zaal moet minstens 10.000 bezoekers kunnen herbergen, plus delegaties van 42 deelnemende landen en zo'n 2.000 journalisten. De plek moet bovendien 5 tot 7 weken beschikbaar zijn. De finale wordt in heel Europa door zo'n 200 miljoen kijkers bekeken.

Maar Van de Bunt wil niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is. 'Eerst moet het zover zijn en dan kunnen we gaan kijken welke eisen er worden gesteld. Je moet bieden, dus daar komt heel veel geld bij kijken.' Bang dat Arnhem het bij voorbaat al aflegt tegen de hoofdstad – de organisatie van het Eurovisie Songfestival geeft vaak de voorkeur aan hoofdsteden – is hij niet.

Miljoenen aan kosten én baten

Het organiseren van het Eurovisie Songfestival vraagt ook iets van de gemeente zelf. Die draagt één tot enkele miljoenen euro's bij, bijvoorbeeld voor de beveiliging. Aan de andere kant levert het de stad ook inkomsten op: Stockholm zou er in 2016 25 miljoen euro aan hebben verdiend in de vorm van hotelbedden, toeristenbelasting en horecaopbrengsten. De gemeente Arnhem heeft nog niet gereageerd op de vraag of zij de komst van het Eurovisie Songfestival ziet zitten.