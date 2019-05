Dunya Zorggroep weigert dossiers te verstrekken na beslag: 'Ik ben bang dat er mensen gaan sterven'

Er is boedelbeslag gelegd op de locatie van Dunya Zorggroep in Elst. Door een flinke huurachterstand is de zorggroep, op last van de rechter, uit het pand gezet. Dat terwijl er wel acht cliënten verblijven. Om zorg te kunnen blijven verlenen, neemt zorgbedrijf Evital de honneurs tijdelijk waar. Maar Dunya Zorggroep weigert tot dusverre om de dossiers van patiënten te overleggen.

Eerder werd duidelijk dat de financiële situatie van Dunya Zorggroep, met vestigingen in Elst en Arnhem, penibel te noemen is. Het Zorgkantoor van Menzis weigert al sinds april 2018 nieuwe aanvragen voor persoonsgebonden budgetten bij Dunya Zorggroep.

De instelling zou betrokken zijn bij fraude en valsheid in geschrifte. 'Alle potjes met geld zijn nu echt op', benadrukte directeur Dilan Kocer van Dunya vorige maand. Zij vindt dat ze ten onrechte beschuldigd wordt.

Dat het geld op is wordt nu pijnlijk duidelijk. De rechter heeft boedelbeslag uitgesproken over de vestiging in Elst vanwege een huurachterstand. 'Er stonden agenten en deurwaarders op de stoep', zo melden interne bronnen.

Het Zorgkantoor van Menzis, dat vanwege de aanwezige patiënten nauw betrokken is bij de zaak, bevestigt dat: 'Mensen worden dan uit het pand verwijderd. Maar dit is natuurlijk geen bandenfabriek, hier wordt zorg verleend', stelt woordvoerder Joeri Veen.

'Uitzonderlijke situatie'

Om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen neemt Evital uit Arnhem, op verzoek van onder meer Menzis, de werkzaamheden tijdelijk over in hetzelfde pand. 'Dat geldt in ieder geval voor de komende weken. We kijken ondertussen hoe we dit kunnen oplossen', benadrukt Veen.

Het overnemen van die werkzaamheden wordt Evital alleen flink bemoeilijkt. Dunya Zorggroep weigert de dossiers van patiënten te overleggen. Daarin staat bijvoorbeeld welke zorg iemand nodig heeft. 'Deze situatie is echt uitzonderlijk', vertelt Veen.

Verschillende direct betrokkenen durven niet met naam en toenaam met Omroep Gelderland te praten. 'Er heerst angst', zo stelt een van hen. Angst voor de zorggroep en angst voor het verliezen van een baan. Wel maakt men zich zorgen over de staat van zorg op dit moment.

'De directeur wil de dossiers niet overhandigen. De medicijnen die er nog zijn, staan niet op naam. De directeur van Dunya Zorggroep heeft haar medewerkers gewaarschuwd om vooral niet te helpen met het verstrekken van informatie. Er liggen mensen die terminaal zijn. Ik ben bang dat er mensen gaan sterven', zo stelt iemand dichtbij de zorginstelling.

'Kwaliteit van zorg niet onder druk'

Medewerkers van Dunya Zorggroep mogen niet meer op de locatie in Elst komen. Evital moet roeien met de riemen die ze hebben. 'Dat is natuurlijk niet wat je wil. Als Dunya Zorggroep volledige medewerking verleent kan dat een hoop problemen voorkomen', vervolgt Veen.

Toch staat de kwaliteit van zorg volgens hem niet onder druk. 'Er is contact met de familieleden van cliënten en er zijn natuurlijk meer zorgverleners, zoals huisartsen. Daarnaast staat er goed, gecertificeerd personeel.'

Over de locatie van Dunya Zorggroep in Arnhem bestaat nog onduidelijkheid. Een faillissement is daar ternauwernood voorkomen en op dit moment draait de instelling daar door. De vraag lijkt voor hoelang nog. 'De inspectie kijkt natuurlijk ook mee. Ik sluit niet uit dat er sancties zullen volgen', zegt Veen.

De directeur van Dunya Zorggroep, Dilan Kocer, was onbereikbaar voor commentaar.

