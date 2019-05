Man aangehouden bij politieactie in Ulft

'Het ging heel snel', aldus Sander Peter van Café Veels. De man werd precies voor het café aan de Deurvorststraat gearresteerd. 'Binnen twee minuten was de man aangehouden, geblinddoekt en werd hij in een auto gezet. De politieagenten waren allemaal in burger, in totaal een mannetje of acht. De man reed hier door de straat en werd vervolgens klemgereden.'



Op een video die gemaakt is van het incident, is te zien hoe verschillende auto's dwars over straat staan en diverse agenten in burger een geblinddoekte man in een auto zetten. Volgens de politie stond de man gesignaleerd en werd hij daarom aangehouden. Verder informatie over de toedracht van de signalering wilde de politie niet geven.